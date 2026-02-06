(G)I-DLE 改名 1 年後悔了？ i-dle Minnie、薇娟認了「想把 G 加回去」：當初宣傳太轟轟烈烈...

大勢女團 （G）I-DLE 去年迎來出道 7 週年，當時宣佈正式更名為「i-dle」，大動作去掉團名中代表「女孩」的字母「G」，象徵打破性別框架、品牌全面升級。 然而改名至今近 1 年，成員 Minnie 與薇娟竟在節目中吐露真心話，坦言改名效果不如預期，甚至無奈自嘲：「有點想加回去了！」

近日，Minnie 與薇娟作客諧星李龍真主持的 YouTube 頻道「입만열면」，兩人在節目中戴上測謊儀玩起「真心話大冒險」。 當主持人問到拿掉字母「G」後的活動感受時，Minnie 竟語出驚人地弱弱表示：「其實想把G加回去。 實際去掉之後，感覺好像沒必要這樣做...」



Minnie 進一步解釋，因為團體原本就是i-dle，就算拿掉「女孩」標籤大家也是一樣稱呼她們，所以一開始覺得並無大礙：「然而當去到海外活動時，發現大家還是叫我們（G）I-DLE…」薇娟也對此表示有同感，顯然品牌重塑在國際知名度上遇到了難題。



面對尷尬現狀，主持人李龍真建議她們向公司提案把 G 拿回來，薇娟透露其實一直有在私下小聲提議，但 Minnie 隨即道出現實困境：「其實有提過，但已經拿掉了又加回去的話，不是也很好笑嗎？當初已經大肆宣傳是『全新誕生』，進行了品牌重塑。所以決定還是努力推廣新名字i-dle吧。」



(G)I-DLE於2018年出道，現由薇娟、Minnie、小娟、雨琦及舒華 5 人組成。 創始團名裡的（G）代表女孩（Girls），I代表個人，DLE則代表群體（韓文複數詞尾），寓意「擁有獨特個性的女孩們所組成的團體」。

在 7 週年全員續約之際更名為i-dle，代表團體不被「女性」或「性別」（Gender）等特定框架所定義，並展現出未來將呈現無限可能、不設限的音樂與視覺風格之決心，正式透過品牌重塑開啟團體發展的「第二幕」。 當時 Logo 也同步更新，將 5 個小寫字母「i」連結成星形，象徵 5 位成員共構的潛力。 沒想到這份「破繭而出」的決心，卻讓成員們在實務上面臨了意想不到的「名字包袱」。



