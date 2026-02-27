朴成焄「AV魷魚遊戲」爭議後回歸螢幕！主演新劇《未婚男女的效率戀愛》首度談復出心情：比以往更謹慎

朴成焄在《魷魚遊戲2》中飾演跨性別女性「趙賢珠」，演技受到肯定，人氣也再度攀升。本該持續走紅的他，卻因手滑，在個人 IG 限時動態上 PO 出一張《魷魚遊戲》日本成人影片封面，引發輿論批評，形象因此受損。

雖然立刻刪除了貼文，但仍有不少網友截圖流傳，朴成焄也隨即道歉並做出解釋。BH娛樂則表示：「朴成焄在查看私訊（DM）時不小心誤操作，導致貼文意外上傳到 IG 限時動態，演員本人也嚇了一跳，目前正在反省。」不過爭議仍未平息，韓國網友紛紛要求他退出原定出演的《暴君的廚師》，最終他也選擇退出。



經歷約一年三個月後，朴成焄將以《未婚男女的效率戀愛》重返螢幕，26日的製作發佈會也是他爭議後首次公開露面。他坦言：「久違地站在記者面前，真的很緊張。相比以前，我現在以更謹慎、認真的態度面對作品和生活。」並向媒體低頭致意。



此前確定出演陣容時，有人擔心浪漫題材可能會影響觀眾對角色的投入，但朴成焄表示：「我一直對浪漫喜劇很有興趣。之前的作品多是粗獷的角色，而《未婚男女的效率戀愛》比較貼近生活，我覺得能帶給大家不一樣的樂趣，所以才選擇了這部作品。」



《未婚男女的效率戀愛》同名網路漫畫講述，一位決心尋找愛情的女性李宜瑛（韓志旼 飾），在相親中遇見兩位各具魅力的男性宋泰燮（朴成焄 飾）和申志洙（李基澤 飾），並在過程中探索愛的真諦，該劇將於2月28日首播。



