《機智醫生生活3》要來了？田美都親曝「5年內會推出」，自己也好奇頌和＆翊晙的近況

哇～《機智醫生生活2》已經是5年前的作品了！相信很快就能看到第三季吧（敲碗）！

《機智醫生生活》系列透過醫生五人幫（曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都）之間深厚的情誼，以及醫生與患者之間動人的故事，把日常裡最真摯的溫暖與關愛細膩呈現，為無數觀眾帶來安慰與感動。



前兩季播出時皆大受歡迎，不過第二季卻曾因劇本一度「難產」，拍攝進度斷斷續續，加上演員行程難以配合，讓申沅昊PD坦言，若硬要推進第三季，反而像是在「綁住」大家。或許是看見觀眾長久以來的熱烈呼聲，加上主演們也多次表達想再聚首的強烈意願，在第二季完結三年後，申PD終於鬆口表示：「會拍的，總有一天！」再度點燃觀眾的期待。



最近田美都在受訪時，也談到這部對她而言別具意義的作品。提到令人印象深刻的「蔡頌和」一角，她坦言其實一直承受著不小壓力：「壓力真的非常大（笑）。其實現實中的我，並沒有那麼完美、那麼善良。因為頌和幾乎沒有缺點、太過理想化，大家好像也把我看得太好了，有時候反而會覺得有點不好意思。」



而話題也自然延伸到大家最關心的第三季進度。田美都透露：「導演和編劇曾經答應過，會在5年內推出。」她笑說，演員們至今仍會在團體聊天室裡聊到相關話題，彼此都在真心期待再次相聚。她也表示：「我自己也很好奇，頌和現在會以什麼樣的醫生身份生活著，又會和翊晙過著什麼樣的日子。」最後更溫柔喊話：「再多給我們一點時間、再相信我們一下，也許就會有好消息了。」



那麼，就讓我們一起耐心等待，迎接第三季的到來吧！

