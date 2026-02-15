Krystal鄭秀晶強勢入主《看見命運的上班族》！取代申世景聯手徐仁國，挑戰「逆天改命」傲嬌新女力

Krystal鄭秀晶又接一部新劇！據韓媒 13 日報導，鄭秀晶已落實出演下半年話題新作《看見命運的上班族》，並將與「收視保證」徐仁國 展開夢幻聯動。

開拍前夕換角！鄭秀晶「冰山氣場」完美契合野心家

據悉，該劇女主角原定由申世景出演，但在開拍前夕出現變動，最終由鄭秀晶正式接手。 鄭秀晶在劇中飾演「賢進物產」營業二組的新人「林延熙」，是一個雖然天生註定「四面楚歌」，卻對命運充滿狠勁、勇往直前的傲嬌野心家。 她穿著華麗禮服在暴雨泥濘中狂奔，全身散發的自信甚至比香水味還要濃烈。 彷彿沒吃過苦的美貌、堅定且充滿力量的步伐。 以及讓人不敢輕易靠近的強大氣場，完美復刻了大眾心目中鄭秀晶最經典的「冰山公主」形象。



徐仁國拒當「神棍」！拼命逃離神降變身平凡社畜

男主角則維持由徐仁國擔綱，飾演擁有足以擾亂世界的強大靈力、註定成為邪惡巫師的「崔英勳」。 為了拒絕「神降」的天命，他隱藏實力、拼了命想要成為一名平凡的上班族，角色設定充滿喜劇與奇幻色彩。



千萬級 IP 加持 下半年雙劇連發霸屏預定

《看見命運的上班族》改編自同名超人氣網路小說，原著在 Munpia 平台創下超過 1,000 萬次的驚人點擊率，不僅擁有一票死忠粉絲，劇本更在業界引發眾多演員與製作方的「搶人大戰」。

此外，鄭秀晶主演的另一部tvN懸疑新劇《在大韓民國成為房主的方法》也將於 3 月 14 日率先登場，講述一名被債務壓得喘不過氣的「生計型房東」，為了守護比性命更重要的家人與建築，不惜捲入一場假綁架案的故事。



