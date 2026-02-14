朴敏英×魏河俊上演「危險之戀」！tvN懸疑韓劇《Siren》愛上她就等於走向毀滅之路

浪漫驚悚韓劇《Siren》「致命女人」朴敏英正逐步勒緊魏河俊（魏嘏雋）的呼吸，這段「糾纏至深的孽緣」公開了最新預告！！

將於3月2日首播的 tvN 全新月火劇《Siren》中，公開了一張疑點重重的神祕海報～。

這部浪漫驚悚劇，講述一名擁有令人無法抗拒魅力的保險詐欺嫌疑女子 韓雪雅（朴敏英 飾），以及一名懷疑圍繞在她身邊的死亡事件並展開追查的男子 車宇碩（魏河俊 飾）之間的故事。



公開的海報中，韓雪雅嘴角帶著意味深長的微笑，以全身緊緊環抱車宇碩。她的手彷彿鎖住獵物呼吸的蛇一般，慢慢勒緊車宇碩的脖子，令人心跳加速。被韓雪雅壓制住的車宇碩，乾涸的表情中透出一股冰冷的緊張感。

尤其象徵兩人危險緣分的玻璃也出現破裂，更激起不祥的想像。「將會愛上這個危險女人的下一個男人」這句標語，正指向被韓雪雅迷惑的車宇碩。因此，為了揭開韓雪雅的真面目，而踏入這段通往死亡之愛的車宇碩，其未來發展也備受關注。



如同這張疑點海報所預告，《Siren》將展現韓雪雅纏繞車宇碩內心的致命誘惑。以「真相」作為誘餌，鎖定車宇碩這個新目標的韓雪雅，究竟會如何回應他強烈又執著的關注？而這個無法逃脫的陷阱背後，又隱藏著什麼樣的真相，也引發觀眾好奇。

▼最新預告：除了朴敏英和魏河俊外，還有金正賢所飾演的新創公司的CEO白俊範，加入這場危險的戰局，三位實力派攜手主演，令人非常期待！



《Siren》製作組表示：「劇中將描繪車宇碩對韓雪雅的一點點懷疑，逐漸演變成強烈的關注，最終連結到巨大真相的過程，帶來刺激的反轉魅力。」並補充：「隨著真相一步步揭開，車宇碩對韓雪雅的懷疑將如何轉變，也請大家拭目以待。」



