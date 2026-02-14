BTS 防彈少年團 退伍後第一次正式的完整體寫真！15國《GQ》封面齊發：「比起個人，我們更重視團隊」

【影片】BTS 防彈少年團 將登上15個國家與地區的全球時尚雜誌《GQ》3月號封面。這是韓國藝人首次創下的新紀錄。同時，這也是在睽違約3年9個月後，以完整體活動為前提公開的團體畫報，具有特別意義。

14日，防彈少年團所屬公司BigHit Music表示，BTS被選為韓國、美國、英國、日本、台灣、墨西哥、德國、泰國、西班牙、義大利...等15個國家與地區《GQ》封面模特兒。BigHit Music指出：「韓國藝人同時登上如此多地區封面的情況，這還是第一次。」



防彈少年團也在訪問中坦率分享了準備新專輯時的想法。成員們表示：「我們都非常重視團隊，甚至超越了個人。」並說：「我們是以團體出道，這就是我們的身分認同。」

談到粉絲「ARMY」時，成員們表示：「愛的程度大到難以衡量。」並說：「BTS 和 ARMY 之間有著相互影響的關係。」成員接著表示：「每當感受到這一點，我們都會深思該傳達什麼樣的訊息，也希望能帶來正面的影響。」



防彈少年團將於3月20日發行的正規五輯《ARIRANG》（阿里郎），收錄14首歌曲，展現團隊的身分認同與「現在的防彈少年團」。

此外，他們將在發行隔天、下月21日於首爾光化門廣場舉行大型免費演出「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」回歸首秀。該演出也將透過Netflix向全球同步直播。



