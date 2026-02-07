朴娜勑、曹世鎬引發爭議後都能復出了，為何只有金秀賢不行？【議題討論】

正與經紀人陷入法律糾紛的朴娜勑，二月將透過 Disney+ 綜藝《天機試煉場》回歸。因與熟人相關的風波而接連退出節目的曹世鎬，也將透過 Netflix 綜藝《SCREWBALLS》第三季與觀眾再度見面。反觀與兩人相比有更長空白期的演員金秀賢，至今幾乎沒有任何動向。耗資約600億韓元的 Disney+《山寨人生》前景仍不明朗。

《山寨人生》雖已完成大部分拍攝，但仍舊很難順利推出，至今處於動彈不得的狀態。

綜藝人為何比較容易復出？

圍繞三人的爭議有一個共通點，就是都與特定人物引發爭議後所延伸出的相關事件。然而必須承擔的責任與波及程度卻大不相同。朴娜勑與曹世鎬能比預期更快走上復出之路，背後原因之一，是與韓國電視台不同、較不受國內輿論影響的全球OTT平台力量。



朴娜勑與曹世鎬的復出作品都是綜藝節目。兩人雖然在綜藝界都有極高存在感，但節目形式並非以單一人物為核心，而是多位綜藝人合作產生綜效的結構。只要在特定節目框架中完成團隊或來賓的角色即可。

兩人的出演比重分散在各集之中，一旦輿論惡化，也可透過剪輯、調整分量、討論後續出演等方式應對。即使復出後再發生問題，也仍有事後處理的空間。兩人在爭議爆發後，自行退出原本固定出演的無線台節目，也被視為平息負面輿論的因素之一。

人氣演員復出之路，比想像中還艱辛

然而金秀賢的情況則不同。即使背後有全球OTT支持，也難以將這股力量轉化為復出契機。《山寨人生》是由金秀賢主導的作品。電視劇（影集）的結構是由主演帶動並支撐整體敘事，不論爭議發生前或發生後，都難以透過剪輯或調整方向來修正。





圍繞主演的疑雲與爭議，必須完全化解，作品才能在不受損的情況下公開。雖然一部作品是由數百名工作人員共同完成，但諷刺的是，作品往往與演員形成命運共同體。遇到好消息時能相互助益，但一旦出現壞消息便可能一同崩塌。演員名氣越大，風險就越像失控的骨牌效應般擴散各處。

廣告商提出高達數百億的天價違約金

金秀賢雖然已完成《山寨人生》大部分拍攝，但因圍繞前女友、已故金賽綸的相關疑雲浮現，被迫中斷所有活動。對於陷入風險的明星而言，最可怕的或許是轉為冷淡的大眾，以及完全依照大眾需求行動的廣告主。爭議爆發後，廣告商對金秀賢提出了總額高達數百億韓元的違約金訴訟。



從金秀賢的立場來看，比起已拿到片酬的《山寨人生》，集中處理可能需支付數百億違約金的廣告訴訟，或許更為有利。事實上，爭議發生至今，經紀公司GOLDMEDALIST發表的大多數官方立場，比起為復出訴求或說服大眾，更接近向廣告商說明為何不構成違約的法律依據。

以貼近大眾的明星為核心的內容，當明星人氣越高時，作品飛得越高；但同時也背負著隨著風險一同墜落的危險。諷刺的是，前者情況下，製作方會為了匹配明星人氣支付高額片酬；但在後者情況中，承擔責任的往往不是演員，而是製作方與投資人。

原報導：https://tvdaily.co.kr/read.php3?aid=17701913251777239002

