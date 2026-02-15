不僅帥還溫柔到犯規！BTS V歐洲被粉絲認出「聽不到招呼還特意折返」！合影寵粉無極限

全球天團BTS防彈少年團終於要結束軍白期，在時隔約3年9個月後以完整體重磅回歸！團體將於3月20日發行正規五輯《ARIRANG》，並於隔日21日晚間在光化門廣場一帶舉行回歸Live演出。 這是光化門廣場首次有歌手舉辦免費單獨公演，消息一出立刻引爆話題。

在粉絲「ARMY」引頸期盼之際，成員V（金泰亨）近日接連被爆出的溫暖軼事，再度成為焦點，完美詮釋何謂「偶像內外皆男神」。日前防彈少年團因海外行程經迪拜前往葡萄牙，當地有粉絲捕捉到V現身一家麵包店。據粉絲描述，當時在麵包店工作的她先認出了V，並小聲打了招呼，但V並未聽見。 經經紀人轉告後V特意折返，並以微笑回應了她，還一起合影留念，完全沒有「世界巨星」的架子。



"안녕, 고마워" 방탄소년단 뷔, 포르투갈 9년 성덕 아미와 다정 투샷



뷔가 포르투갈에서 한 팬과 찍은 사진의 사연이 잔잔한 감동을 전했다.

방탄소년단은 지난 2일 해외 일정 차 아랍에미리트 두바이를 경유해 포르투갈로 출국했다. 이들이 완전체로 함께 공항에서 출국한 것은 약 4년… pic.twitter.com/YafwpdqGpI — 한국태크루 (@KTH_Kcrew) February 8, 2026

之前與V一同服役的A先生，日前透過個人SNS公開多張合照，並分享V在軍中的真實樣貌。 他透露V雖然肩、腿等全身都有舊傷，卻仍在射擊項目中拿下滿分第一名，更在冬季城鎮訓練·射擊獲得第一，憑藉帶傷奮鬥的精神獲頒「軍警模範獎」，讓同袍直呼：「真的受到很大激勵！」A先生更感性回憶，最後一次與V一起體測時，兩人為了拚最高等級「特級」，在3公里跑步中互相鼓勵、帶動彼此，最終遠遠超前標準時間完成，「真的超浪漫，是一輩子的回憶」。 他還提到V經常在休假時自掏腰包，請同袍到營站吃好料，甚至準備了平時在軍中難吃到的「鰻魚壽司」等高級美食，暖心舉動不斷。



最令網友動容的是，A先生說：「正是V展現的堅持與熱情，讓我更堅定復健師的夢想，在軍中無論運動或學習都沒放棄努力。 退伍後也更有熱情朝著夢想奔跑。 因為哥，軍生活更快樂了。」V的存在，儼然成為同袍的精神支柱。

V的溫暖不僅限於軍中，最近在法國拍攝《Winter Ahead》MV的韓國工作人員B先生，也透過TikTok分享幕後故事。 他透露，拍攝中途V進休息室準備稍作休息，當時一名工作人員立刻起身要讓座，V卻禮貌地婉拒，並表示自己站著就好。 B先生強調：「那不是客套，態度非常自然。 他對所有工作人員都很有禮貌。」



為了帶動拍攝氣氛，V還主動想學法語的「加油」來鼓勵臨時演員們，雖然因發音不易最後改說「super」逗笑全場，但心意十足。 在官方公開的幕後花絮中，也可看到V雖是主角，卻特意將臨演安排在前排與中心位置，更親自攙扶年長演員，細節處盡顯體貼。 連合作的法國演員都稱讚他是「熱情又親切的演員」。



V的親和力早已聞名國際。 曾參與《ON》MV演出的美國童星Lina Johnson就說他「在片場很親切、愛開玩笑，讓拍攝很放鬆」; 《Layover》專輯MV導演更坦言：「因為V特有的溫柔，讓我不得不成為他的粉絲。」

