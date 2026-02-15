过年推荐Disney+韩剧综艺《韩国制造、天机试炼场、在你灿烂的季节》从爱情到政治和精彩动作片都有！

Disney+上面精彩的韩剧和韩国综艺越来越多，政治权斗《韩国制造》、集结韩国最顶尖命理专家的《天机试炼场》、浪漫喜剧《宇宙Marry Me？》、最新冬恋《在你灿烂的季节》，一次推荐七部作品，和亲朋好友一起开心追剧看节目吧！

『韩剧影集』

▼《韩国制造》不仅登上 韩国 国内 内容 排行榜冠军，也在全球掀起热烈回响，成绩超越《枪口彼端》、《狂医魔徒》、《下流大盗》等多部话题期待作。故事以 1970 年代的韩国为背景，描绘了追逐财富与权力的白冀兑（玄彬 饰）与追查他的检察官张健荣（郑雨盛 饰）之间的对立。



玄彬饰演为了野心，甚至利用他人欲望的中央情报部课长白冀兑，摆脱过往浪漫温和的形象，以粗犷且冷酷的反派演技，获得拓展演技光谱的极高好评；郑雨盛则化身以惊人执念追踪其行踪的检察官张健荣，两人展开的紧张对峙相当精采。



▼《宇宙Marry Me？》讲述为了死守「豪华新婚房」大奖的柳美里（庭沼珉 饰）和金宇宙（崔宇植 饰）展开甜蜜又惊险的90天「假结婚」的浪漫喜剧。由最初互相嫌弃，到后来关系越来越暧昧甜蜜！



▼《操控游戏》讲述原本过著平凡生活的朴台仲（池昌旭 饰），某天被卷入骇人罪案而蒙冤入狱，最终发现这一切竟是安耀翰（都敬秀 饰）精心策划，於是他决心展开复仇的悬疑精彩故事。



▼《在你灿烂的季节》讲述全球动画公司的角色设计师鲜于灿（蔡钟协 饰），意外与过去认识的女子宋嘏烂（李圣经 饰）重逢的故事。嘏烂曾经是于灿生命中最灿烂的存在，也是帮助他走出过去困境的关键人物，然而如今的嘏烂却将内心完全封闭，成了工作能力一流、性格却冰冷难以亲近的专业人士。为了再次拉近彼此距离，鲜于灿决定慢慢拆除嘏烂筑起的道道高墙，并在每一次的突破中逐渐融化她的心。



这场冬季浪漫的故事，将在 2月20日 精彩上线！



『韩国综艺节目』

▼《天机试炼场》来自韩国各地的命理师、巫师与占卜师终於要正面交锋，透过各自的专业技能，证明自己才是真正的命运解读者。参赛者包含萨满团体、算命师、面相师与塔罗牌占卜师等，将接受一系列挑战，失败者遭到淘汰、成功者则晋级下一轮，他们究竟会证实、又或是推翻自己的能力呢？



而观众将与「观察者」一同见证命理师们的试炼过程，由全炫茂、朴娜莱、朴河宣、神童、及姜智荣这五位横跨各大综艺的主持人领军，相信将为节目增添更多有趣的看点与互动。目前，开播后大受好评，快推荐给你身边的亲朋好友一起追～～～。



▼《Are You Sure?!》第二季，BTS Jimin×柾国 的极限友情之旅再次远行！他们退伍一周就出发、展开不可预测的旅程。只带著有限的预算与一本旧旅行书，走遍瑞士与越南各地。在为期12天的旅程中，Jimin与柾国将带来笑声、感动，以及更深厚的「真朋友化学反应」。



▼《拳王争霸》是一档以超越想像的任务规模与宛如好莱坞电影般震撼画面的「拳击生存实境秀」，由全球动作巨星马东石担任MASTER（导师、总监级人物）。身兼拳击馆馆长的他，因为对拳击怀有特别的热爱与真诚，亲自设计了节目内容。节目将以「只要有钢铁般的意志与不屈的勇气，无论年龄、职业或体级，都能在拳击台上改写人生」为主题，预告一场热血沸腾的逆转胜之战。



与马东石同行的，还有金钟国与 DEX 担任 MC 主持人。金钟国是演艺圈代表性的健身男神、长年习拳的拳击爱好者；DEX 则是出身 UDT 特战部队、挑战过多项运动的全能体能者。三人对拳击的热情与真挚视角，将不仅止於主持，而是带领观众沉浸在拳击的魅力世界之中。



