Disney+ 公開 2026 韓劇神級片單！南宮珉新作首曝光，IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》眾所期待《再婚皇后》華麗上線

Disney+韓劇作品全面強勢升級！從高張力動作、黑暗人性描寫、燒腦實境，到浪漫話題作一次到位，預告 2026 將成為韓劇迷最忙的一年。

腎上腺素狂飆：全球最佳影集續作回歸、全新通靈實境節目公開

被《紐約時報》評選為「2024 年全球最佳影集」之一的《殺人者的購物中心》宣布將於 2026 年推出第二季。主演包括李棟旭、金慧峻、趙漢善、琴海娜、李泰英、金民，以及新加入的卡司陣容玄理（《東京之惡》第二季）、岡田將生（《在車上》）、及鄭允荷（《地下菁英》）。《殺人者的購物中心2》將延續大學生智安與前傭兵舅舅進灣的故事，他們將攜手反擊、主動對抗傭兵組織「巴比倫」。影集預計於今年下半年於 Disney+ 獨家上線，將帶來更激烈的大場面與高張力動作戲。



2026 年上半年，全新實境節目《天機試煉場》也將正式登場。節目將集結韓國最頂尖的命理專家——包括薩滿、四柱八字、塔羅、腳相等領域的高手，他們將透過前所未見的競賽模式互相較勁。這個無劇本競賽節目出自《黑白大廚：料理階級大戰》編劇之手，將讓 49 名參賽者在層層挑戰中角逐，最終僅有一人能夠勝出。



貪婪、欲望與人性黑暗：《賭金》、《韓國製造》第二季

今年觀眾將迎來更多被欲望吞沒的人性寫實大作！《賭金》由朴寶英主演，故事描述從小在偏僻小鎮長大的熙珠，好不容易逃離成長環境，卻意外發現一口裝滿黃金的棺材，從而捲入前所未有的危機。原本乖巧守法的她，逐漸被貪念吞噬，為了追求夢寐以求的生活，她被迫逃亡，並意外回到那個她發誓永遠不再踏進的小鎮。作品由《照明商店》朴寶英、《無路可走：輪盤賭》金聖喆、《我的上流世界》李玹旭主演，並由《原罪犯》黃造潤擔任編劇、及《機密同盟》金星勳執導





在 2026 年下半年，《韓國製造》第二季也將強勢回歸，兩大男神玄彬與鄭雨盛再度展開對決！第一季中，表面上是權勢滔天的中央情報部科長、其實卻是大毒梟的白冀兌，與鐵面無私的檢察官張健榮展開激烈碰撞，最終意外有人搶佔上風。然而隨著勝者的快速崛起，輸家將甘願接受結果，還是會捲土重來、重返戰場？答案就在今年年底《韓國製造2》揭曉。



真愛不死：浪漫韓劇於新一年持續大放異彩

《在你燦爛的季節》將於2 月20日獨家上線，這部溫暖人心的愛情故事，講述個性迷人的于燦與冷酷專業、卻背負過去陰影的嘏爛，兩個性格截然相反的人相遇後，生命逐漸產生變化。由《浪漫醫生金師傅》李聖經飾演精品品牌設計師宋嘏爛，《Eye Love You》蔡鍾協飾演全球動畫公司的角色設計師鮮于燦。本劇由《雖然30但仍17》編劇趙晟希撰寫，《美好世界》鄭商煕執導。



網友狂敲碗期待的《21世紀大君夫人》則將於 4 月上線，由《苦盡柑來遇見你》 IU、《背著善宰跑》邊佑錫主演，故事設定在君主立憲制的虛構21 世紀韓國，描述一位超人氣王子與韓國最大財閥之一的繼承人，兩人起初因各自的利益而合作，卻在計謀交織中逐漸領悟愛的真諦，絕對是今年最受矚目的浪漫鉅獻之一。





今日Disney+也公布全新作品《婚姻之後》（暫譯），這部浪漫驚悚劇講述一名男子為了救回遭綁架的妻子，必須對抗冷血殘暴的罪犯組織。由《我們的電影》南宮珉主演腦外科醫師出身、現任醫院院長的姜泰周；《當惡魔呼喊你的名字時》李雪則飾演其遭綁架的妻子高世允，影集由《狂醫魔徒》導演金楨顯執導，預計於今年稍晚登場。



人氣 Webtoon 改編：兩部全球粉絲期待的作品躍上螢幕

繼《MOVING 異能》、《照明商店》、《非法正義》、《下流大盜》等改編作品大受好評後，Disney+ 將於 2026 年再度攜手創作者，推出兩部漫改精彩大作。

改編自全球點閱突破 26 億的超熱門網漫，《再婚皇后》故事設定於奇幻世界，描述完美皇后娜菲爾的丈夫某天帶著情婦回宮，甚至提出離婚。在震驚之餘，娜菲爾為不讓皇帝毀掉她的人生便同意離婚，但條件是她將改嫁敵對的西王國王子，從此展開一場政治鬥智、宮廷權力與愛情交織的復仇之路。主演包含申敏兒（《因為不想吃虧》）、朱智勛（《照明商店》）、李鍾碩（《黑話律師》）、及李世榮（《衣袖紅鑲邊》）並由《驅魔麵館》編劇呂芝娜與玄忠烈共同執筆，《今日的網漫》導演趙秀沅執導。



《魅惑》改編自Naver超高人氣同名網漫，這部浪漫懸疑劇圍繞一名因心碎而封閉自己的吸血鬼。隱居 50 年的她持續委託畫師為她描繪肖像，某天，擁有複雜過去的畫家怡浩來到旅館接下委託，卻被他所見的景象深深震撼。《魅惑》由《夢境Wonderland》 秀智飾演吸血鬼宋貞華（暫譯），《暴君》金宣虎飾演畫家尹怡浩，並由《金權性內幕》導演韓在林執導，預計 2026 年底獨家於 Disney+ 上線。



2026 年一系列的精彩韓劇陣容，訂閱 Disney+ 就能一次滿足你的追劇慾望！！

