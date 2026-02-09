光是對視就心動爆表！李聖經×蔡鍾協《在你燦爛的季節》最新劇照曝光，燦爛羅曼史即將展開

MBC今年的新劇真的來勢洶洶！由李聖經、蔡鍾協主演的《在你燦爛的季節》，將接檔池晟主演的《法官李漢英》播出，能否延續高話題與好成績，也讓觀眾格外期待。

《在你燦爛的季節》講述每天像暑假一樣愉快生活的男人「燦」，把每天把自己關在冬天裡的女人「蘭」相遇，命運般地相遇喚醒冰凍的時間，展開不可預測的「燦爛」羅曼史。



劇中，李聖經飾演韓國國內最高級品牌「娜娜工作室」的首席設計師兼設計1組資深設計師「宋荷蘭」，她是一個因過去留下的深刻傷痛，而築起堅固心防、不輕易讓任何人靠近的人物。外表看似冷靜又完美，實際上內心卻始終被「害怕再次失去重要之人」的恐懼所困。蔡鍾協則飾演任職於美國動畫製作公司的動畫師鮮于燦，表面上以明朗、積極的能量感染身邊所有人，但在笑容背後，卻藏著不曾對任何人輕易吐露的傷痛回憶。



今天公開的最新劇照中，李聖經僅憑收斂卻充滿力量的表情，以及毫不動搖的眼神，就細膩地傳達出角色複雜而深層的內心世界足。蔡鍾協則以立體分明的五官與乾淨細緻的氛圍感，一出場就牢牢抓住視線，瞬間立體化「鮮于燦」這個角色的存在感。



尤其是宋荷蘭與鮮于燦面對面對視的每個瞬間，細微的表情變化都藏著故事——在警戒與好奇之間來回動搖的情感，讓人光看劇照就忍不住心跳加速，也更加期待兩人關係將如何展開。製作組也透露：「李聖經與蔡鍾協在拍攝現場展現出耀眼的化學反應，不只在視覺上非常契合，演技上的默契也自然地相互呼應。」



《在你燦爛的季節裡》將在20日首播，海外由 Disney+ 獨家播出。

