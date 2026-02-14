還記得《屋塔房小貓》、《那小子真帥》的鄭多彬嗎？「男友家浴室斷魂」已過19年， 母悲慟辦冥婚

時間過得真快，以甜美笑容深植人心的韓國女星鄭多彬，2月10日是她逝世19週年的日子。 2007年2月10日，年僅27歲的她被發現在首爾江南區男友住處的洗手間內離世，現場未留遺書，警方雖經屍檢仍未能找到他殺證據，最終以自殺結案。

她的突然離世震驚全韓。 鄭多彬2000年以電影《悲傷戀歌》中崔真實的少女角色出道，隨後憑藉MBC情景喜劇《Nonstop》中活潑可愛的形象走紅，更以《屋塔房小貓》（閣樓男女）成為浪漫喜劇女王，接著在《嫂嫂十九歲》、《那小子真帥》等作品中展現陽光魅力，被譽為「浪漫喜劇精靈」。



然而光芒背後卻藏著不為人知的痛苦。 她在去世前一天凌晨於個人迷你主頁上留下標題為「終究」的文章，內文寫道：「感到窒息想死。 無來由地生氣、快瘋了。 像暈船一樣難受。 覺得失去了自我，正在失去某種認同感。」這些文字讓粉絲無比心痛。

由於她去世前已確定出演新劇《Cube》及《Rally》，家屬與經紀公司曾質疑死因，認為她並無自殺理由，要求重新調查，但最終未能翻案。 鄭多彬的離世留下重重疑雲，多年來各種揣測從未停息。



在她身後，母親的思念方式也令人唏噓。 曾有節目播出母親試圖「通靈」的畫面，更在2011年、女兒逝世4週年時，依照母親意願為她舉行了「冥婚儀式」。 這些舉動都反映出至親難以磨滅的傷痛。

19年過去鄭多彬那標誌性的燦爛笑容，至今仍留在許多影迷心中。 每當提到英年早逝的韓星，她的名字總會伴隨著惋惜與回憶被提起。

