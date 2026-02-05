【驚世發言】韓國郡守提議：「進口處女」救農村！點名越南、斯里蘭卡，直播狂言遭全民怒轟：把女人當貨物？

韓國地方政府官員在公開會議中，竟將外國女性形容為「進口」對象，引發輿論強烈批評！

4日下午，韓國全羅南道海南文化藝術館舉行了一場關於「光州與全羅南道行政整合」的城鎮會議，邀請地方政府首長、學者和居民共同討論。 其中，珍島郡守金熙秀在向全羅南道知事金英祿提問時，談及人口危機問題，竟語出驚人。

金熙秀先是強調：「全國89個面臨人口消失的地區中，有20%在我們全南道」，並指出行政整合必須解決人口消亡危機。 他抱怨道：「從2000年代開始就預見人口驟減，但政府、學者，還有當過國會議員的兩位（光州市長姜琪正與全南道知事金英祿）都坐視不管。」接著，他提出極具爭議的建議：「如果真沒辦法，就從斯里蘭卡或越南『進口年輕處女』，讓農村單身漢娶到老婆，這才是特別對策。 沒有人口，只振興產業有什麼用？」



這番言論透過現場直播放送，立刻引發輿論譁然。 雖然金熙秀的本意可能是批判當前政策無法解決農村人口外流，但將外國女性物化為「可進口對象」，還指名特定國家，被批評是嚴重歧視且不尊重。光州市長姜琪正當場回應：「關於外國人結婚和『進口』的說法似乎不太妥當」，委婉批評後繼續進行討論。

金熙秀的「進口新娘」發言已引爆社會對性別平等與移民權益的激烈辯論，韓國網友紛紛批評道：「瘋了嗎？ 人是什麼貨物嗎？」、「無知的傢伙」、「把人當貨物看？ 還進口？ 這人嘴巴太賤了」、「這會引發外交問題吧」、「那你先把自己的女兒和孫女、外孫女都出口出去啊」等。

越來越猛烈的負面輿情最終令金熙秀公開道歉，他表示：「該發言是指出農村地區人口減少及婚育基礎弱化等結構性問題，旨在強調需要光州·全南合併地方自治團體及國家層面的制度性應對。 發言稱為了提高農村地區的可持續發展，應增加外國未婚女性的『流入』過程中，錯誤地選擇了『進口』這一不當措辭，並非有意貶低特定國家或個人。 」

