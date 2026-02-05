邊佑錫化身「國民最愛王族」！新劇《21世紀大君夫人》與 IU 契約婚姻掀起王室風暴（最新劇照）

預計於4月首播的MBC全新韓劇《21世紀大君夫人》（Disney+同步）中，邊佑錫將飾演除了身分外一無所有的「李安大君：李莞」，最新劇照魅力十足。

李安大君是先王唯一的弟弟，在「既不能太耀眼、也不能出聲」的王室次子的先天限制下，隱藏自我而活的人物。儘管如此，國民仍將他選為「大韓民國最受喜愛的王族」，並對他出眾的外貌與十足的威嚴給予絕對支持。



在父親與兄長相繼離世後，他代替年幼、突然登上王位的姪子攝政，實質上引領王室運作，但同時...牽制李安大君的勢力也逐漸壯大。當出身平民的財閥成熙珠（IU 飾）向他提出契約婚姻時，他原本平靜的日常開始掀起波瀾。一直將心中火焰深藏的李安大君，在遇見成熙珠後，將會寫下怎樣的命運，備受關注。



公開的照片中，呈現出深受大韓民國國民喜愛的王族李安大君模樣。身穿端正西裝處理政務、享受閱讀的他，以俊美的姿態吸引眾人的目光。即使在享受閒暇時光，眼神依舊不失光芒，散發王族特有的氣度。



站在宮殿中央的李安大君，周圍權貴人物紛紛低頭行禮的畫面，也可見其壓倒全場的魅力。不只王室，連大眾都關注他的一舉一動，因此身為王室重大事件的婚事將如何進行，也成為焦點。



僅憑存在就足以引起世界騷動的李安大君，其日常將由邊佑錫演繹，也備受期待。憑藉電視劇《背著善宰跑》動搖全球粉絲心臟的邊佑錫，預計透過《21世紀大君夫人》中李安大君一角，散發難以接近的氣場，迷倒觀眾。



《21世紀大君夫人》以21世紀君主立憲制的大韓民國為背景，講述擁有一切的財閥平民女子，與身為王子卻什麼都無法擁有的男子之間，打破身分束縛的浪漫愛情故事，將於4月首播。



