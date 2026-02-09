【頂流CP對決】IU《21世紀大君夫人》vs 李鐘奭《再婚皇后》！頂流情侶「正面交鋒」，甜蜜競爭閃瞎劇迷

韓國娛樂圈代表情侶 IU 與李鐘奭，今年不只談戀愛，事業也同步起飛——IU 將在4月攜手「大勢男」邊佑錫演出奇幻史劇《21世紀大君夫人》; 李鐘奭則投入Disney+豪華陣容《再婚皇后》，與申敏兒大談禁忌皇室戀。這場「收視率情侶內戰」未演先轟動，粉絲已經開始押寶：「到底該支持老婆還是老公？」

IU 繼去年 Netflix 爆劇《苦盡柑來遇見你》與朴寶劍虐戀獲好評後，今年挑戰更高難度！她在《21世紀大君夫人》中，飾演「除了身份什麼都有」的財閥千金「成熙珠」，為突破階級限制，決心與王子「李莞大君」（邊佑錫 飾）進行契約結婚，展開野心與愛情交織的宮廷羅曼史。男主角邊佑錫憑《背著善宰跑》人氣暴漲，正式躍升一線男神，這次與「國民女神」IU首度合作，雙頂流組合被韓媒譽為「2025最強CP預定」。 預告中 IU 從霸氣 CEO 切換為王室新娘的多變造型，已引爆話題。



李鐘奭也沒讓女友專美於前！他去年在《瑞草洞》展現陰暗魅力後，今年華麗轉身，在 Disney+大製作《再婚皇后》中飾演西王國王子「海因里」，與申敏兒上演「被離婚皇后為復仇再嫁敵國王子」的辛辣劇情。 該劇改編自人氣網路小說，更有朱智勛、李世榮等巨星加持，被視為年度重磅之作。日前公開的人物照中，李鐘奭身穿華麗中世紀貴族服飾的「撕漫男」造型驚豔全網，網友狂讚：「這是現實中會存在的王子嗎？」。



IU 與李鐘奭自2022年認愛後，低調卻穩定，如今更同步迎來事業高峰，成為韓國「最強事業CP」。粉絲幽默評論：「今年家用就看這兩部戲的成績了！」、「情侶在家會不會互相劇透？」、「如果兩部同時上熱搜，媒體該先寫誰？」等。

這場「頂流情侶檔」的善意競爭，不僅見證兩人愛情事業兩得意，更讓觀眾2026年追劇清單直接爆滿。究竟 IU 的「財閥升職記」會贏，還是李鐘奭的「再婚復仇記」更吸睛？ 一場甜蜜的收視戰爭即將開打！

