朴敏英將透過浪漫懸疑新劇《Siren》展現全新暗黑的魅力！網友驚訝：她是不是又更瘦了～

tvN三月全新韓劇《Siren》是一部致命浪漫驚悚劇，講述一名擁有令人無法抗拒魅力的保險詐欺嫌疑女子 韓雪雅（朴敏英 飾），以及一名懷疑圍繞在她身邊的死亡事件並展開追查的男子 車宇碩（魏河俊 飾）之間的故事。

曾以tvN《和我老公結婚吧》創下歷代級收視佳績、備受喜愛的朴敏英，此次回歸挑戰了驚悚題材。對於與tvN再度合作，朴敏英表示：「《和我老公結婚吧》是一部獲得許多喜愛的作品，我與tvN也有很深的緣分，所以心情非常開心。」她接著說：「這次將挑戰我從未嘗試過的驚悚類型，也很期待大家會有什麼樣的反應。」語氣中充滿期待。



劇中角色韓雪雅，是一名擁有駭人過去的女子——曾愛上她的男人全都離奇身亡。朴敏英以「把自己封在冰中的女人」形容角色，並表示：「她無法將身邊發生的神祕事件歸咎於他人，只能孤立自己，活在只屬於自己的世界裡。」



因此，她在演出時著重於角色的雙面性：「在人前是自信的首席拍賣師，但獨處時則回到帶著陰暗氣息的神祕模樣。」她將悲情與冷酷並存的面貌視為演技重點。此外，她也提到聲線上的變化：「這次我用了自己能發出的最低音，再加入一點氣音來詮釋角色。」

為了真實呈現韓雪雅所經歷的情感與衝突，朴敏英不僅嘗試減重，連日常生活節奏也盡量配合角色調整。隨著她的熱情與努力所打造出的韓雪雅一角，備受期待。



不過，網友們看到劇照還是擔心的表示：「感覺朴敏英又更瘦了」、「身材管理的同時，也要保持健康才行啊」、「我真的很喜歡她以前笑起來時，顴骨飽滿的模樣」、「歐逆，別再瘦了」、「朴敏英真的很美，這次也期待她的表現」

最後，朴敏英談到《Siren》的觀劇重點：「建議大家在沒有任何劇透的情況下，一集一集地觀察發生在韓雪雅這位神祕人物身上的事件，當真相逐漸浮出水面時，一起走向秘密的核心。這部作品並不輕鬆，其中蘊含沉重的意義，希望大家能專心觀看。」也讓人更加期待《Siren》的首播。

她和魏河俊（魏嘏雋）的新鮮組合也讓人非常期待！劇中，他飾演保險犯罪調查組的頂尖調查官－車宇碩，擁有敏銳的觀察力與卓越的洞察力，多年來在人壽保險犯罪逮捕率方面位居業界第一。他一心致力於將那些試圖將人命換取金錢的罪犯繩之以法。在追蹤韓雪雅的過程中，某天他接到了一通舉報電話，這通電話徹底動搖了他的理智，並使他陷入巨大的衝擊之中。





tvN全新月火劇《Siren》將於3月2日晚間8點50分（KST）首播。

