【惊世发言】韩国郡守提议：「进口处女」救农村！点名越南、斯里兰卡，直播狂言遭全民怒轰：把女人当货物？

韩国地方政府官员在公开会议中，竟将外国女性形容为「进口」对象，引发舆论强烈批评！

4日下午，韩国全罗南道海南文化艺术馆举行了一场关於「光州与全罗南道行政整合」的城镇会议，邀请地方政府首长、学者和居民共同讨论。 其中，珍岛郡守金熙秀在向全罗南道知事金英禄提问时，谈及人口危机问题，竟语出惊人。

金熙秀先是强调：「全国89个面临人口消失的地区中，有20%在我们全南道」，并指出行政整合必须解决人口消亡危机。 他抱怨道：「从2000年代开始就预见人口骤减，但政府、学者，还有当过国会议员的两位（光州市长姜琪正与全南道知事金英禄）都坐视不管。」接著，他提出极具争议的建议：「如果真没办法，就从斯里兰卡或越南『进口年轻处女』，让农村单身汉娶到老婆，这才是特别对策。 没有人口，只振兴产业有什么用？」



这番言论透过现场直播放送，立刻引发舆论哗然。 虽然金熙秀的本意可能是批判当前政策无法解决农村人口外流，但将外国女性物化为「可进口对象」，还指名特定国家，被批评是严重歧视且不尊重。光州市长姜琪正当场回应：「关於外国人结婚和『进口』的说法似乎不太妥当」，委婉批评后继续进行讨论。

金熙秀的「进口新娘」发言已引爆社会对性别平等与移民权益的激烈辩论，韩国网友纷纷批评道：「疯了吗？ 人是什么货物吗？」、「无知的家伙」、「把人当货物看？ 还进口？ 这人嘴巴太贱了」、「这会引发外交问题吧」、「那你先把自己的女儿和孙女、外孙女都出口出去啊」等。

越来越猛烈的负面舆情最终令金熙秀公开道歉，他表示：「该发言是指出农村地区人口减少及婚育基础弱化等结构性问题，旨在强调需要光州・全南合并地方自治团体及国家层面的制度性应对。 发言称为了提高农村地区的可持续发展，应增加外国未婚女性的『流入』过程中，错误地选择了『进口』这一不当措辞，并非有意贬低特定国家或个人。 」

