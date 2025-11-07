愛豆接二連三離世，韓娛圈悲劇該劃句點了！「偶像工會」即將成立

韓國演藝圈可能迎來重大變化！

據韓媒報導，為了保護偶像與大眾文化藝人的權益，韓國首個「偶像工會」有望在今年底前正式成立。該工會將以改善偶像的工作環境、加強心理與人權保障機制為主要目標，引發外界高度關注。

根據「偶像工會設立準備委員會」消息，委員會已在今年9月向雇用勞動部城南支廳提交工會設立申請，並於上月補交補強偶像「勞工身分」的相關文件。委員會推估，最快可在11月內獲得正式批準。目前已有約10位現役歌手與藝人加入籌備行列。



此外，準備委員會也向文化體育觀光部提交了「偶像及大眾文化藝人心理健康管理與惡意留言對策調查及制度改善請願書」。委員會要求政府調查各經紀公司對藝人遭受惡評攻擊時，是否有採取適當的法律行動、刪文或報警等措施；並呼籲文體部加強對公司管理與監督，若發現公司僅形式上設立心理健康手冊，應訂立官方標準並強制執行。委員會指出：「偶像長期進行訓練、拍攝與海外活動，導致肌肉骨骼疾病、過勞甚至精神疾患頻發；部份公司甚至過度控制藝人的戀愛、醫療紀錄與人際關係，導致嚴重心理孤立。」他們呼籲政府制定明確的心理健康危機應對手冊。



另外，現行文體部公告的「標準專屬合約書」將藝人定義為「提供業務委託服務的人」，因此無法適用《產業災害補償保險法》與《重大災害處罰法》，這讓偶像難以獲得勞工保護。 準備委員會強調，偶像在公司指揮下按時排練、住宿、領取固定報酬，具備明顯「勞工屬性」，應獲得法律承認。

同日，委員會也向首爾地方勞動廳提交了要求取消HYBE「優良企業」認證的申訴書，並向韓國著作權保護院遞交請願，敦促業界改善心理支援制度與人權侵害問題。



準備委員會最後表示：「由於偶像不被法律認定為勞工，導致無法參加勞保、健保，也不受《職場霸凌防止法》保護; 甚至在藝人過世後，部份公司仍未通報勞動部，疑似隱匿事實。」他們強調，如情況屬實，將考慮正式提告。

這項舉動被視為韓國演藝產業的一大轉折點，若「偶像工會」順利誕生，或將徹底改變偶像們的勞動環境與生存條件。

