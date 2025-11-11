【社會焦點】廣藏市場「宰客攤」遭重罰停業10天！私自加價、態度惡劣、拒刷卡，韓網怒轟「活該倒閉」

首爾知名觀光景點「廣藏市場」近日爆出「加價宰客」爭議，一名YouTuber公開影片控訴被攤販私自加價，引發全韓熱議。 涉事的血腸攤最終被市場商會裁定，自11月10日起停業10天。

8千韓元變1萬？ YTR揭「加肉陷阱」，攤販商會反駁遭打臉

事件起於一名擁有151萬訂閱的YouTuber，她在Shorts影片中表示，自己在廣藏市場點了標示8千韓元的血腸，卻被攤主以「我有加肉」為由，要求支付1萬韓元。 YTR強調從未要求加料，但攤主聲音越來越大，引來旁人注目，最後她只能付錢離開。 YTR更透露，當天不止一次看到攤販刁難外國遊客。 該影片公開後迅速爆紅，截至報導截稿時，點閱已逾千萬。

事件延燒後，韓媒前往採訪，攤主堅稱「有先詢問是否加肉，對方也同意」，並表示YTR「吃完後兇狠抗議」; 市場商會也一度替攤販辯護，指該YTR「是故意接近」。YTR對此一一反駁，表示有錄影和轉賬記錄為證，當時並無任何詢問加肉的對話，付款金額確為1萬韓元。 更扯的是，仔細看過當時照片後發現，餐盤中根本沒有加肉。



商會罕見祭出中重度懲處

爭議持續發酵後，廣藏市場商人會多次前往鐘路區聽面談，並召開內部會議，最終決定對該攤祭出「超越慣例」的中重度處分——停業10天。商會表示，考量事件嚴重損害市場形象與民眾信任，因此決議從嚴懲處，以示警戒。

衛生、收費、態度問題全浮上檯面

隨著「宰客」風波，廣藏市場的衛生和金流管理漏洞也浮上水面。 由於多數路邊攤未依《食品衛生法》申請營業許可，實際上不受政府監管，懲處多仰賴商會內部自律。



不少消費者投訴，不僅價格不透明，攤販服務態度惡劣，更普遍拒刷卡、只收現金或轉帳，令外國旅客和年輕消費者相當不便。 MBC節目實地採訪時發現，有攤主以「卡機壞了」為由拒收卡，甚至以「傳統市場就是這樣」搪塞要求開立現金收據的顧客。 事實上，廣藏市場的攤販大多沒有進行商業登記，因此無需開立現金收據。

2023年，廣場市場攤販也曾因「10塊煎餅賣1.5萬」引起爭議。2022年，另一名YTR在廣藏市場用餐時，被攤販「幫你拌成什錦」話術欺騙，點了6千韓元血腸卻被要求付款1萬韓元。當時商會召開反省大會、決定明確標價，然而兩年後該YTR去同一家攤位用餐，攤販竟仍然沿用同一套話術，毫無悔改。



攤販反應不一，網友炸鍋

廣藏市場攤販心情復雜。 有店家認為個別攤販態度或做法不當，應受處分; 但也有攤販指責YTR為了自己出名而搞垮市場，抱怨人流明顯減少、營收腰斬。

事件在韓網掀起多輪熱議，網友多表不滿：「應該永久退場」、「被抓包還怪別人，難怪會完蛋」、「外國人拜託別去」、「不只態度差，更是逃稅的溫床」、「其他市場都能刷卡，這裡也必須徹底改變」。 也有人為誠實守法的小店抱不平，呼籲主管機關儘速整頓，還給傳統市場一個安心的消費環境。



政府推「攤位實名制」，學者籲設舉報機制

因應管理缺口，首爾市與鍾路區宣佈將在年內推動「攤位實名制」，統一核發占用許可並實施年度複審。 市場商人會也承諾將強化教育與檢查。

不過學者提醒，單靠「攤位實名制」難以根絕亂象，建議建立更便利的舉報機制、可執行的處分條款，才能有效改善。 事實上，鐘路區先前曾開展過「神秘顧客」（調查人員假扮顧客）活動，商戶協會也進行了長達一年的培訓，內容涵蓋消除亂收費、標價透明、友好服務和衛生管理等，但實際成效有限，問題依舊屢見不鮮。



