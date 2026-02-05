《在你燦爛的季節》首播倒數！顏值最高三姊妹李聖經×韓智賢×吳藝珠合體，姊妹情與魅力全開

這真的是顏值最高三姊妹！李聖經、韓智賢、吳藝珠將在《在你燦爛的季節》中展現什麼樣的現實姊妹情，讓人好期待！

MBC新劇《在你燦爛的季節》由李聖經、蔡鍾協主演，講述每天像暑假一樣愉快生活的男人「燦」，把每天把自己關在冬天裡的女人「蘭」相遇，命運般地相遇喚醒冰凍的時間，展開不可預測的「燦爛」羅曼史。



劇中，李聖經、韓智賢、吳藝珠將飾演三姐妹宋荷蘭、宋荷英、宋荷丹。三姊妹雖然各自背負傷痛，卻以自己的方式努力生活。當她們同處一個空間時，衝突與相互扶持的瞬間，不僅增加真實的姊妹感，讓角色層次更立體。



作為三姊妹的核心，長女宋荷蘭由李聖經飾演。她曾一度崩潰，為了重建生活而將自己封閉在冬天裡，不輕易向任何人敞開心扉。在奶奶金娜娜（李美淑飾）與妹妹們之間，她是維持家庭平衡的支柱，同時也處於最深的孤獨之中。



次女宋荷英由韓智賢飾演，性格開朗爽快，是承擔家中氣氛的角色。表面看似最陽光，但在家人面前展現最真實的情感。最小的妹妹宋荷丹由吳藝珠飾演，表面上她看似最堅強，是全校第一的優等生，什麼事都能自己完成，宛如「無憂的妹妹」，但這其實是她為了不被看作「可憐的小孩」而採取的生存方式。



《在你燦爛的季節裡》中的三姊妹，雖然偶爾像在打仗般互相較勁，但在最需要的時刻也會成為彼此堅實的後盾。透過三位演員的默契合作，這個貼近現實的姊妹故事將帶來深刻共鳴與感動。而《在你燦爛的季節裡》將在20日首播，海外由 Disney+ 獨家播出。

