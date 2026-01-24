【K社韓國小百科】 衛生棉貴到貧困少女用鞋墊！李在明爆氣：比國外貴40%還敲竹槓！下令「商討免費發」

韓國總統李在明再度對國內「衛生棉價格過高」開炮！

20日李在明總統在國務會議上直接指示性別平等與家庭部長官元敏景，要求檢討由政府委託生產「基本品質」衛生棉並「免費供應」的方案，更痛批業者以高級化為名「敲消費者竹槓」，引發業界反彈、相關概念股卻連日飆漲。

李在明在會議上直言：「韓國衛生棉比國外貴近40%，這是事實吧？ 再怎麼高級，也該有便宜、基本款吧？ 不然窮人怎麼用？」他質疑若政府只是補助金錢，最後恐怕只是讓廠商「變相抬價」，不如直接提供品質達標、價格低廉的標準生理用品，讓弱勢族群實際受惠。這已是李在明一個月內第二次就此問題發聲。 上個月聽取性別平等部業務報告時，他就曾指出國內衛生棉太貴，導致民眾大量海外直購，懷疑國內企業利用壟斷地位獲取暴利，並要求公平交易委員會介入調查。



根據韓國女性環境聯盟2023年報告，韓國一次性衛生棉平均單片價格比國外產品貴約195.56韓元（約39.55%，約合新台幣4.2元）。 業者當時將高價歸因於原材料與人力成本上漲。性別平等部自2019年起，已對基礎生活保障對象、次上位階層（收入超出最低生活費用【4口人家庭爲標準是105萬韓元】的20%的人群）、單親家庭等弱勢群體中9至24歲女性青少年提供衛生棉津貼。 此政策源於2016年曝光的「鞋墊衛生棉」事件——當時貧困少女因買不起衛生棉，被迫使用鞋墊或衛生紙應急。 今年起符合資格者每年可獲全額補助16.8萬韓元（約合新台幣3600元）。



對於總統「敲竹槓」的批評，業界強烈反彈。 韓國國內大廠「Yuhan-Kimberly」相關人士解釋：「國內衛生用品市場價格是反映女性消費者多元需求而形成的。」更稱：「很多女性出國旅遊時會特地帶韓國產品，就是因為品質好。」但對於國內外具體價差，該人士表示沒有詳細市場調查數據，難以比較。

儘管業界反彈，股市卻已率先反應。 主要衛生棉供應商「莫娜麗莎」21日早盤一度暴漲近20%，連續兩日吸引買盤; 另一家業者「乾淨的的國度」盤中也漲逾14%。 市場顯然預期，若政府推動大規模採購或補貼，相關企業將直接受惠。

目前該政策仍處檢討階段，政府與業界後續如何角力，將牽動韓國女性日常必需品的價格與市場結構。

