收視狂飆5.3%還不夠！《秘書鎮》PD喊話：下一季目標要讓李瑞鎮「下水」！開啟夢幻名單：Jennie、Rosé、Karina

SBS熱門綜藝《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮》（簡稱：秘書鎮）第一季剛剛於日前風光收官，節目不僅在韓國創下最高5.3%的收視佳績，更在Netflix上紅遍全球，首播後立即衝上「今日韓國TOP系列」總榜第2名、綜藝類第1名！主持人李瑞鎮更憑此節目拿下「2025 SBS演藝大賞」最優秀獎，金光奎也在SBS始務式上獲得特別獎，可說是叫好又叫座。

節目功臣、被觀眾封為「寶藏PD」的金正旭近日接受訪問時笑說：「本來只想著『糊口飯吃就好』，沒想到反應這麼好，真的很感謝。連父母和朋友的熟人都說『原來是你做的節目，我們都在看耶』，這種反應太棒了。其實這次我也差點以為要搞砸、飯碗不保了，幸好沒事啦！」



金PD過去曾執導《家師父一體》、明星帶娃的自然療癒系節目《Little Forest》，甚至還拍過讓民眾重新審判新聞事件的法庭綜藝《國民干涉審判》，可說是風格多變。被問到創作目標時，他坦言：「我就是想做當時讓我『很來電』的東西，這好像也是我的問題（笑）。從助理導演時期，遊戲秀、綜藝、談話節目都做過，所以對類型沒有限制。我覺得用當下著迷的議題來創新最好。我覺得自己擅長談話節目，但像《Healing Camp》那種棚內訪談，雖然能做得好，卻有點『悶』。我喜歡出外景，但與其想『擅長什麼』，我更傾向做『想做的』。秀節目充滿多巴胺很過癮，綜藝有不可預測的趣味，談話節目則有深度了解的樂趣……我都想做！只要是觀眾喜歡的節目，我覺得都好。我好像就是這樣活過來的。」

聊到第一季最大驚喜，金PD點名李瑞鎮：「看起來絕對不會唱歌的人，竟然唱了！他說絕對不行的其實是下水。下一季好像該把他泡進水裡一次了（笑）。」對於觀眾敲碗的第二季，金PD也大方透露野心：「如果2026年有《秘書鎮》新一季，我的目標就是『成功』。希望有好明星出演，讓觀眾看到大哥們的新面貌。瑞鎮哥的魅力好像挖都挖不完，總有新的樣貌。希望能做出有趣的節目，收視有意義、廣告多多（笑）。下一季如果平均有4%，我覺得就是超級大發了！」



他也點出第二季關鍵：「重點是超越『經理人』的頭銜，展現『我的明星想要什麼，都能做到』的擴充性。就算是要幫魚鉤穿蚯蚓這種事也行——展現『什麼都能做』是核心。兩位大哥的化學反應是我們要守護的部分，下個重點則是『邀約來賓』。得找到觀眾最想看到的人物才行。」

金PD更直接公開「夢幻來賓口袋名單」：「如果做第二季，從與瑞鎮哥有關的人當中，我覺得全智賢、鄭裕美這些級數的來賓會很有趣。偶像中也想見見最紅的各位。像是 BLACKPINK 的 JENNIE、Rosé，還有在《歌謠大戰》擦肩而過的 aespa KARINA，我都拜託她們來上節目了！」



看來《秘書鎮》第二季不僅企劃方向明確，連來賓都已經開始「許願」，就等製作單位能否成功邀請，讓觀眾再次感受李瑞鎮與金光奎這對「老闆與秘書」的爆笑互動與全新挑戰了！

