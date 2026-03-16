IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍同框！《21世紀大君夫人》四主演海報公開，王室羅曼史引期待

《21世紀大君夫人》四位主演的同框海報公開啦！越看越有播出的感覺，也更加期待4月10日首播。

MBC新劇《21世紀大君夫人》由 IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍主演，以「21世紀立憲君主制的大韓民國」為背景，講述一位擁有一切的財閥千金，卻因「平民身分」而心煩意亂的女子，與一位作為王的兒子卻一無所有、長期隱藏自我的男人之間，打破身份界限的浪漫故事。



今日也公開四位主演的海報。海報中，財閥出身的成熙珠（IU 飾）手輕搭在王室次子理安大君（邊佑錫 飾）肩上，雖然兩人是契約婚姻，但能感受到彼此的依靠。國務總理閔廷宇（魯常泫 飾）與太妃尹怡朗（孔升妍 飾）則挺直身姿，氣場十足，四人之間的關係將深刻影響劇情走向。

海報細節也超用心，盆栽、陶瓷、玻璃燈等傳統與現代融合的道具，更凸顯王室的優雅氛圍。四人各懷心思的神情，透露出他們錯綜複雜的關係與不可預測的劇情發展。承受命運重擔站在同一位置的他們，能否實現各自的目標，也成為觀眾期待焦點！



四人同框海報公開後，也讓劇迷紛紛直呼：「四個人都拍得很好看」、「海報真漂亮啊！演員們拍得很好看」、「拜託！！！我相信MBC 」、「既保留了韓國色彩，演員們也拍得很好」、「想快點看播出」、「每次出現的時候期待值都會上升」、「哇，把韓國傳統的東西展現出來了」、「演員陣容非常滿意」等等。



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