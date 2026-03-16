柳演錫「通靈辯護」好看又好笑！Viu韓劇《神與律師事務所》狂飆11%收視奪冠，「黑道鬼附身」變臉演技引爆韓網

繼「暖醫安政源」、「霸總白司彥」之後，柳演錫又將帶來新的「人生角色」！由 Viu 緊貼韓國播放的全新韓劇 《神與律師事務所》，開播即以全國 6.3% 起跳，第二集更直接衝上 8.7%，每分鐘最高收視狂飆至 11.3%！柳演錫在劇中飾演「通靈大狀」申二朗，因為誤吸神堂香火而開啟天眼，與「冷血律師」李絮 展開一場陰陽大戰，首播即穩坐金土劇冠軍寶座！

法庭變祭壇？ 柳演錫遭「黑道鬼」附身 反差演技笑瘋網民

申二朗（柳演錫 飾）在母親撫養下長大，好不容易考取律師證，卻因檢察官父親的不光彩過往而遭到多家律所拒絕。 他自立門戶創業，不料竟租到舊神堂舊址，意外招惹一群「賴著不走」的鬼魂。

不少觀眾表示，近期韓劇題材多傾向反映社會現實、語調偏向嚴肅，看久了難免感到疲累。而《神與律師事務所》巧妙地在法庭框架中融入奇幻元素，劇情節奏明快、毫不拖沓，在引發爆笑之餘也兼具感人淚點，讓人一口氣看完仍意猶未盡，完全值得入坑！



***以下包含前2集關鍵內容！



首宗案件為醫療疏失案，申二朗為亡者李康楓（許城泰 飾）辯護，遭到對手——太白律師事務所韓娜賢（李絮 飾）惡意指控 ，不僅翻出李康楓曾為黑道成員，甚至謊稱他涉嫌虐待女兒。 深愛女兒的李康楓怒不可遏，瞬間附到申二朗身上，令原本溫文儒雅的二朗在法庭上瞬間變臉，狂飆方言髒話並橫衝直撞，直到被韓娜賢絆倒、潑了一杯水才清醒。



英雄救美！「黑道大狀」勇闖毒窟 共患難打動冷血律師

劇情不只爆笑更有驚險打戲！二朗本想燒掉符咒送走康楓，但面對其妻女最終心軟，決定辯護到底。 二朗找上唯一證人 吳護士，利用自己同為「犯罪者子女」的傷痛與之共情，成功讓她鬆口，得知醫院紀錄可能遭到變造。

二朗與姐夫 尹鳳秀（全錫浩 飾）根據李康楓提供的線索成功找到關鍵證據EMR（電子醫療紀錄），卻發現已置身黑幫毒品據點，為尋找證據而來的 韓娜賢 也陷入危險。 生性善良的二朗不忍心撇下她，驅車撞門英雄救美，結果三人一起被俘。



當黑幫音樂響起、觸發李康楓的「憤怒開關」，再次引發附身！滿臉通紅的二朗大喊「我是黑社會律師！」戰力全開打趴全場，帥氣程度滿分！最後，天花板滴落的水讓附身解除，二朗隨即暈厥。

娜賢看著救了自己、甚至替她擋下毆打的二朗，生平第一次無法銷毀對自己不利的證據。 最終醫療事故主治醫師被捕，娜賢在記錄滿勝訴戰績的日記本上，寫下了首場敗訴。



淚點滿滿！父女陰陽告別 第二宗案件懸念爆發

二朗最後一次借出肉體，讓康楓與女兒告別。 康楓溫柔地安慰自責的女兒，告訴她「這不是妳的錯」，在離開人間前為女兒解開心結。



二朗原本以為撒了紅豆和鹽巴、掛上十字架就能太平，沒想到辦公室又出現一位漂浮在空中的女高中生。 她生前熱愛跳偶像舞蹈、因從高樓墜落身亡，背後隱藏著什麼真相？

此外，二朗父親過世前似乎捲入不光彩的事件，而娜賢曾經有一個令她驕傲的姐姐，他們各自的身世內情，也讓劇迷瘋狂敲碗下一集。



《神與律師事務所》逢星期五、六晚10點20分於 Viu 上線，香港觀眾記得收看喔！



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