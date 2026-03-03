柳演錫元宵節為新劇《神與律師事務所》首播來台吃湯圓 提及新角色竟說「演員與巫師也有相似之處」

與去年見面會相隔一年．演員柳演錫再度來台與粉絲們見面．並為他即將首播的全新作品《神與律師事務所》進行首波海外宣傳活動。劇中柳演錫飾演一位看得見鬼魂的律師申二朗．透過與鬼魂的溝通來解決每一個懸疑事件。而今日適逢台灣元宵節．柳演錫也在記者會上品嘗湯圓。

柳演錫以一襲黑色絨質西裝登場．他表示當時收到這部劇本時很快就答應接演了．因為故事非常有趣．他的角色是一位看得見鬼魂的律師．而且還會被鬼魂附身．所以其實必須呈現出好多個不一樣的角色．與其他的律政法庭劇不太一樣．非常吸引人．柳演錫更以「喜劇爆笑、人性、感動」三個單詞形容本次的新作品《神與律師事務所》。



柳演錫飾演過多次醫師角色．不過要飾演律師還是頭一遭．他表示自己在準備這角色的時候．為了法庭上的表現．他參考過電視直播的法庭頻道．以及最近流行的許多律政劇作品。在能見得到鬼甚至與鬼魂溝通的戲碼．為求更加真實．他也去找韓國巫師進行諮詢．對話過程中竟然發現其實巫師跟演員竟有相似之處！



柳演錫提到自己在劇中的角色申二朗．碰到水就會被強制退駕，而巫師的退駕與演員要結束一個角色非常相似。他提到自己結束一部作品、一個角色時，就會到新的地方去旅行，見一些新的朋友，或是投入一些興趣與喜好中，慢慢地抽離劇中的角色，也是一種退駕的概念。



今日來台的柳演錫正值台灣元宵節，因此他也第一次品嘗了台灣的湯圓，一吃下去歐巴立刻說出「金厚加（台語：真好吃）」，相當可愛。最後柳演錫也表示能夠來台進行新作《神與律師事務所》的首場海外宣傳，他感到相當開心，也希望觀眾們能喜歡。《神與律師事務所》由柳演錫搭配李絮共同演出，描述一位看得見鬼魂的正義律師，透過與鬼魂的溝通揭開真相的故事，於3月13日首播。

