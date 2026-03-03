Super Junior 出身強仁確定來台開粉絲見面會！發文直呼：「好久沒去台灣了，好緊張」

男團 Super Junior 出身的成員強仁宣布將來台灣舉行粉絲見面會。

強仁於12日透過 IG 發文表示：「台灣見啦哈哈，太想說了，忍不住比原定時間早五分鐘先來啦好久沒來台灣了，真的好緊張」同時，他也公開了台北場粉絲見面會的宣傳海報。根據海報內容，強仁將於2026年4月11日在 Legacy TERA 舉行見面會。



強仁於2005年以 Super Junior 成員身份出道，但在多次爭議事件後，於2019年退出團體，結束長達14年的團體活動。2009年，他曾因涉嫌施暴遭立案調查，同年又因酒駕肇事逃逸受到處分。之後，他暫停活動8個月並入伍服役，退伍後以 Super Junior 第六張正規專輯《Sexy, Free & Single》重返舞台。

然而，2016年他再次涉及酒駕事件，2017年又捲入酒後施暴爭議，使形象受損。退團後，強仁於2023年7月開設 YouTube 頻道〈강인 KANG IN〉，持續與粉絲互動。



停下舞台活動多年的強仁，於前年3月在墨西哥舉行粉絲見面會，正式展開復出演藝活動。今年他也陸續造訪馬尼拉、胡志明市、墨西哥市、利馬、聖地牙哥、香港等地，再度與全球粉絲相見。



