[推薦]不只是幻想羅曼史！《訂閱男友》劇情從虛擬戀情重新檢視現實生活，給觀眾更多面對未知的勇氣！

[劇情雷]日前剛公開的Netflix劇集《訂閱男友》從開播前就因找來許多男神共同演出而話題不斷，而劇情也不單純只是女主角Jisoo進入虛擬空間體驗各種帥哥男神的戀情，她透過這樣的過程更檢視了自己的過往，傾聽自己的內心，正視自己的情感，劇情比想像中更加豐富。

劇情中，在現實生活因工作 忙碌而戀情告吹的徐未來（Jisoo飾），在偶然的機會下，被邀請試用「訂閱男友」的服務，也逐漸成了她生活中的樂趣所在。在她與第二位男神徐恩昊（徐康俊飾）進行校園約會時，不禁令她想起了過往自己與前男友（金聖喆飾）也曾有過這樣的浪漫，但時間久了，人心也漸漸產生變化，面對即將踏入婚姻的前男友，兩人也說開了分手的原因，讓未來終於放下自己對這份戀情的執著。

當未來迷上了虛擬學長男友徐恩昊，卻發現令她心動的每一句話，每個場景都只是劇情設定，隨著訂閱者越來越多，徐恩昊同時服務著上萬名訂閱者，說著令每位女孩心動的台詞，甚至還被雜誌封為「訂閱男友」服務中最受歡迎的一個角色。當知道了一切都是套路，未來再也不為他的表現而感動，一開始只是單純體會心動感覺，接下來她卻希望這份感覺專屬於自己，展現出戀情中的獨佔慾。



打算退出訂閱前，經理告訴未來，除了系統中的900位男子以外，每個帳號都能打造出屬於自己的「具永日（韓文諧音901）」，沒想到打造出來的客製化約會對象，長相竟跟她在公司死對頭朴慶南（徐仁國飾）一模一樣！她也曾抱怨為何長相不是頂級男神，但試著相處後，也逐漸對具永日產生好感。同時在現實生活中，朴慶南PD也向她直球告白，這讓未來產生混淆，自己喜歡的究竟是具永日還是朴慶南？

曾經因為害怕戀情再度失敗而不願再投入愛情的徐未來，在朴慶南的引導下，未來不再執著於「先得知戀情結局」而裹足不前。雖然朴慶南成功突破了未來的心防，卻在此時發現未來是「訂閱男友」的服務用戶，甚至發現了與自己外型相同的具永日。讓他也開始懷疑未來到底愛的是具永日還是自己？未來重新審視自己的內心，並且與具永日共同思考如何挽回自己真正的愛情。



有趣的是，劇中還有其他女性也加入了「訂閱男友」的服務，大家都有不一樣的體驗以及看法。有的把虛擬約會當作是遊戲寫出一篇篇攻略法，有的則一頭栽入無法自拔，在現實中遇到挫折還是不忘去找虛擬歐巴取暖。《訂閱男友》劇情反映出現代人的愛情觀，以及對於未知的不安，劇情比想像中更加有趣，也更發人深省。

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