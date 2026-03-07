CNBLUE大呼台北場粉絲反應「完美！最棒！」鄭容和自信宣布「明年說中文獨撐全場」翻譯老師失業

韓國樂團CNBLUE三位成員鄭容和、李正信與姜敏赫於3月6日、7日一連兩天於台北流行音樂中心舉辦第三張正規專輯的全球巡迴演唱會，台北粉絲們給予滿滿的反應互動讓成員用中文大讚「完美！最棒！」，更說從不擔心台北場次的粉絲，而鄭容和也向大家展現自己努力學習中文的成果。

一登場CNBLUE就以「Ready, Set, Go!」「Catch Me」等歌曲直接讓全場High起來，接下來他們也分別都以中文跟台語向粉絲們問候「大家好！我是鄭容和！搭ㄍㄟ厚！挖喜鄭容和！」，其他兩位成員李正信與姜敏赫也都送上雙聲帶問候，鄭容和接著用中文說：「昨天真是太棒了！希望我們可以從從容容，游刃有餘地完成這場演出，才能讓你們不輸（虛）此行。我們像沒有明天一樣玩吧！」可愛的中文發音讓粉絲們笑翻。



鄭容和更表示自己正在學習中文，明年再來就可以整場都說中文與大家溝通了，他更直接對後台的翻譯老師說：「老師對不起，明年我會一個人獨撐全場的。」展現出高度自信，而李正信也接著表示自己也要開始學中文。鄭容和也接著用中文表達：「為了見你們，我們努力準備。」再度強調等到明年就可以說著流暢中文了。敏赫則感性表示，睽違11年再發行第三張正規專輯，能這樣與大家見面，他覺得很開心，希望延續昨日與今日大家帶來的能量，一路完成本次的全球巡迴演出。



台北的粉絲全場用盡全力吶喊及投入的程度，讓鄭容和每結束一段演出就大讚「你們完美！完美！」「最棒！最棒！」還問大家「花喜謀（台語 高興嗎？）」他們更表示每一次CNBLUE來到台北開唱，粉絲們都不是普通的團結，似乎已經準備了很久，這也表示CNBLUE與粉絲們BOICE已經成為一體，更表示粉絲們就是他們每一天的幸福泉源。



當演唱到人氣歌曲「LOVE」的時候，鄭容和也特別換上了木製吉他，這首歌曲結束後，姜敏赫發現鄭容和在演唱這首歌曲的時候，總會帶著甜甜的表情，李正信也特別模仿鄭容和的動作，包含抬頭的角度等等，讓全場粉絲們大笑，鄭容和則用中文表示：「為了看你們大家，我的眼睛So Sweet〜」表示自己為了好好看著每一位BOICE所以流露出Sweet的眼神，成員們也表示，能在演唱會上這樣看著大家投入的樣子，他們的內心也總是感到相當滿足。6月13日高雄流行音樂中心開唱，門票3月26日中午12點於年代售票系統全面啟售。



