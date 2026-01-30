羅PD新綜藝再啟用老班底！朴敘俊、鄭有美、崔宇植出演，韓網友直言：「有李瑞鎮才好笑，這三個人很無趣」

羅PD新綜藝再啟用老班底朴敘俊、鄭有美（鄭裕美）、崔宇植，消息一公開也引發熱烈討論。

29日，據韓媒報導，朴敘俊、鄭有美、崔宇植最近收到出演羅暎錫PD新綜藝的提議，正在調整日程，他們將於今年2月開始在韓國國內進行首次拍攝。報導指出，該節目的設定為《瑞鎮家》職員們在沒有社長李瑞鎮的情況下，團結在一起的真人秀節目。



對此，tvN 方面則謹慎回應：「朴敘俊、鄭有美、崔宇植將出演羅PD的新綜藝，但節目主題、播出時間等詳細內容仍未確定。」三人過去曾在《尹食堂》、《尹STAY》以及《瑞鎮家》系列中多次合作，這次再度合體也引發關注。



消息曝光後，也立即在韓國論壇 the qoo 掀起熱烈討論，留言已經突破1000則。不少網友留言表示：「又是旅行嗎」、「有李瑞鎮才好笑，怎麼能排除李瑞鎮呢」、「開個《姜食堂》吧」、「我好想念《新西遊記》」、「羨慕藝人們」、「就是讓藝人們旅行的節目啊！既能賺錢又能免費去旅行，真羨慕」、「希望工作人員們不要出現在畫面裡」、「綜藝節目名不一樣，其實不管播放哪一集都一樣」。

也有部分網友對羅PD再度啟用熟面孔提出批評，直言：「好像已經看到要做什麼的感覺」、「一來就覺得膩了」、「出演者中，沒有有趣的人」、「換個人也行啊，感覺一直在看已經看過的東西」、「令人厭煩」、「他們三個人不是擅長綜藝的類型」、「《暑假》已經很無趣了」、「去國內旅行是挺好的，但是這個組合沒什麼吸引力」、「真是無趣組合啊！因爲是李瑞鎮才能救活的組合」、「真的很想見新的人」、「就他們三個人去的話，肯定很無聊」等等。



