IVE張員瑛遭記者當面罵「早點來吧」陷遲到風波！主辦方出面還原真相：她早就到了，只因入場指示延遲

29日下午，IVE張員瑛出席在首爾聖水洞舉行的高端羊絨品牌 BARRIE 新品上市活動，她比原定公佈的時間稍晚一些抵達現場。

當時，一名疑似記者對張員瑛喊道：「員瑛啊～下次能早點來嗎？」影片中，張員瑛聽到後明顯慌張，迅速離開現場。這段影片在網路上流傳，各大社群平台也陸續出現標題如「張員瑛今天活動遲到被記者訓斥」、「張員瑛因活動遲到登上新聞的日子」等文章。部分網友留言尖銳批評：「道歉很難嗎？藝人是官員嗎」、「天氣又冷，在外面等也是會生氣」、「上班遲到可以嗎？完全沒有職業意識」，事件因此引發遲到爭議。

當天晚上，負責 BARRIE 活動的主辦方就拍照區運作延誤事件發表官方聲明，並說明事件前後經過。主辦方解釋：「品牌方通知大使張員瑛的抵達時間為上午11點30分，而張員瑛本人在11點25分就已抵達活動場地正門並等候。」隨後表示，由於門口無法停車，活動負責人請張員瑛稍作等待，因此她大約等待了10分鐘，期間一直在等待入場指示。

主辦方指出：「因活動方入場指示延遲，張員瑛並非原先通知的11點30分登場，而是在11點35分收到指示後登場。」同時，主辦方向外界致歉：「對於在寒冷天氣中等候的記者們再次表達歉意，也對因錯誤資訊對張員瑛造成困擾深感抱歉。」



隨著主辦方出面說明，也引發網友熱議，網友紛紛表示：「到底是誰說的遲到了40分鐘」、「長得漂亮，人氣高是罪過」、「看來真的有很多人等著張員瑛犯錯和錯誤..好噁心啊」、「我以爲等了一兩個小時呢，原來是5分鐘啊」、「瘋子們！不要再管員瑛了」、「記者不道歉嗎」、「一直叫他道歉的人都去哪了」等。



另外，張員瑛所屬的組合 IVE 即將回歸，將於下月9日下午6點發佈先行曲〈BANG BANG〉，並於同月23日發行第二張正規專輯《REVIVE+》。

