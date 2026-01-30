華莎&朴正民引爆話題的熱門曲〈Good Goodbye〉突破一億觀看！掀起全球熱潮～

人氣歌手華莎（HWASA）的熱門歌曲〈Good Goodbye〉MV，在 YouTube 上觀看次數突破 1 億！並刷新了許多個人的全新紀錄。

〈Good Goodbye〉MV 於 30 日上午 9 點 20 分（韓國時間）為止，在華莎官方 YouTube 頻道正式突破 1 億觀看。自去年 10 月 15 日晚間 6 點與音源同步公開以來，僅花約 3 個半月便達成此成績。



華莎目前累計擁有 4 支破億觀看的個人單曲 MV！從〈Maria〉、〈twit〉、〈Don’t〉（주지마）再到最新的〈Good Goodbye〉。



〈Good Goodbye〉從「是否存在所謂的『美好告別』」這個提問出發，是一首為對方幸福而送上的溫暖離別之歌。MV 中華莎與演員朴正民展現的特級默契，也成為熱議話題。



去年 11 月 19 日在首爾汝矣島 KBS Hall 舉行的【第46屆 青龍電影獎】中，華莎與朴正民帶來祝賀舞台後聲勢大漲，〈Good Goodbye〉更在歌壇掀起破紀錄的熱潮，螢幕前男友朴正民深情望向華莎的片段，引爆熱烈話題。



〈Good Goodbye〉首先寫下包辦國內主要音源榜單冠軍的「Perfect All Kill（PAK）」新紀錄。根據整合 Melon、Genie、Bugs、YouTube Music、FLO、VIBE 等 6 大音源平台日榜、週榜與即時榜的 iChart 統計，該曲自去年 11 月 30 日首次達成 PAK 後，截至 1 月 30 日上午 9 點 30 分為止，累計已達 750 次 PAK。

在歷代 PAK 次數排行榜中，〈Good Goodbye〉僅次於 HUNTR/X〈Golden〉（1484 次）排名第 2，亦是扣除 HUNTR/X 後，國內歌手中的最高紀錄。其後依序為 NewJeans〈Ditto〉（655 次）、BTS 防彈少年團〈Dynamite〉（610 次）、IU〈Celebrity〉（462 次）。

該曲亦拿下 SBS《人氣歌謠》Triple Crown，並橫掃音樂節目 5 冠王；同時達成 Circle Chart 6 冠王、Billboard Korea 新設榜單「Billboard Korea Hot 100」連續兩週冠軍，以及首次登上「Billboard World Digital Song Sales」榜首等亮眼成績，正式奠定年度大熱歌曲地位。



另一方面，華莎於 1 月 17 日、18 日在首爾東大門區慶熙大學和平殿堂舉辦《2026 HWASA CONCERT〈Mi Casa〉》，與粉絲相見。這是她出道 12 年來首次舉辦單獨演唱會，完整展現自身實力與魅力，獲得觀眾熱烈迴響。

