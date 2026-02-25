直播變整人現場！朴敘俊、鄭有美、崔宇植遭羅PD「綁架」《花樣青春：限定版》驚喜啟動

24日，YouTube 頻道「頻道十五夜」以「金大柱作家出道20週年祝賀直播」為名進行直播，沒想到其實是一場為了「騙」三位演員的特別企劃。

直播中，羅PD坦言：「金大柱作家20週年是假的，為了讓他們進到這場直播而說謊，真的很抱歉。」他透露，朴敘俊、鄭有美、崔宇植其實正在同棟大樓4樓準備所謂的「事前會議」，原以為今天只是開會、明天才拍攝，甚至還不知道節目內容。



事實上，三人早已確定將出演羅PD的新綜藝。他也笑說：「我們的計畫，就是透過這場直播，把他們三個送去一個又遠又辛苦的地方。」正式揭開整人任務序幕。

隨後三人為慶祝金大柱作家驚喜現身。直播中，羅PD向觀眾詢問適合三人的節目概念，而其實早已與觀眾「對好答案」。他看著留言表示：「看來這就是民心。大家都說要國內旅行、每人10萬韓元，而且現在立刻出發。」



現場隨即拆下「20週年」橫幅，改掛上寫著「支持鄭有美、朴敘俊、崔宇植的旅行，祝平安出發、平安歸來」的布條，讓三人當場傻眼。節目名稱也正式公開為《花樣青春：限定版》。鄭有美與崔宇植直呼「起雞皮疙瘩了」，朴敘俊也笑喊：「20週年是假的？樓上會議也是假的？」果然還是製作組厲害啊！但...怎麼沒有找李瑞鎮一起來吃苦啦 XD



最後，羅PD宣布三人將立刻出發，以每人10萬韓幣進行國內旅行，並於週一返回首爾進行報告直播，隨即「綁走」三人，正式展開《花樣青春》拍攝。他們將會享受怎樣的旅行，也讓人相當期待！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞