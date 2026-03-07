全少妮演李棟旭「出軌對象」！新劇《Love Affair》擔綱女主、挑戰「致命禁忌戀」，鄭有美飾演「正宮女二」

韓劇男神 李棟旭 這次要挑戰從影以來最危險的禁忌角色，對手戲「第三者」角色敲定氣質女星 全少妮！新劇 《Love Affair》講述一段明知會通往地獄、卻仍無法自拔的毀滅性愛戀。 不僅劇情尺度大開，更請來「收視保證」鄭有美 飾演李棟旭的妻子，超強卡司讓韓網未演先轟動！

西班牙邂逅引爆「致命外遇」！全少妮化身追愛小三

《Love Affair》是一部「癡情驚悚劇」，講述一個男人遭遇如天災般致命愛情後，逐漸陷入毀滅性的結局。 男主角——劇中的專利廳組長「金智勳」由 李棟旭 飾演，他與妻子以外的女人墜入一場激烈的愛河，進而導致原本幸福的家庭走向崩塌毀滅。

據韓媒《My Daily》7 日報導，全少妮在劇中飾演建築師「孔厚景」，她在前往西班牙馬德里的途中邂逅「金智勳」，兩人一見鍾情並陷入瘋狂熱戀。 最終，她因無法控制對金智勳的情感，為了追尋愛情而再次回到如地獄般的韓國。



全少妮曾出演過電影《靈魂伴侶》（韓版《七月與安生》）、Netflix劇集《寄生獸：灰色部隊》、《我們的浪漫電影》，特別是去年憑藉《你旁觀的罪》給出亮眼表現，這次將挑戰突破倫理的愛情劇主角。





「正宮」鄭有美參戰！李棟旭幸福家庭崩塌

而劇中的「第二女主角」、同時也是李棟旭妻子的知名網紅「李善熙」，則有望由 鄭有美 擔綱演出。 《Love Affair》預計將成為她跳槽後的首部作品，也是她與李棟旭出道以來的首次合作。





《夫妻的世界》導演回歸！尺度、衝擊性再升級

《Love Affair》將由曾執導《夫妻的世界》、《Misty謎霧》的 毛完日 導演執導，並由《大發不動產》、《婚禮大捷》的編劇 河秀真 執筆，預計今年上半年開拍，並將包含西班牙海外取景。 雖然有傳聞指出部份設定與《夫妻的世界》相似，但據悉本作的「尺度」與「劇情發展」將會更加大膽且具衝擊性。

