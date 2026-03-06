李棟旭挑戰「出軌男」？鄭有美有望演他妻子！《Love Affair》選角引熱議，《夫婦的世界》導演新作尺度更大膽

尺度竟然要超越《夫婦的世界》？李棟旭＋鄭有美這個組合大家期待嗎？

《Love Affair》是曾創下有線電視史上最高收視的《夫婦的世界》毛完日導演的新作。故事圍繞一對原本擁有穩定工作與幸福婚姻的夫妻展開，卻因突如其來、如同交通事故般的致命戀情而走向破局。雖然設定與《夫婦的世界》有些相似，但據傳劇情尺度與發展將更為大膽、突破。



今日（6日）韓媒報導，鄭有美在收到《Love Affair》的劇本提案後，已決定出演；對此，經紀公司回應：「收到劇本提案，目前正在討論中。」而李棟旭則先前已收到男主角出演邀約。

據悉，李棟旭有望飾演「金智勳」，原本擁有穩定工作與幸福婚姻，但某天卻因如同車禍般的致命愛情而陷入人生危機。而鄭有美則有望飾演金智勳的妻子，面對丈夫的外遇與婚姻危機，她的生活將陷入混亂。李棟旭是否會出演軌男角色，以及「小三」將由誰扮演，也成為外界關注的焦點。



《Love Affair》由《Misty》、《夫婦的世界》毛完日導演執導，《婚禮大捷》河秀真編劇執筆，預計今年上半年開拍，並將包含西班牙海外取景。製作公司為 FNC Story，播出平台則為 Netflix。

