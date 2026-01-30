車銀優被追稅、不該先被定罪！納稅人聯盟力挺：「寧可放過一百名罪犯，也不能冤枉一名無辜之人」

韓國納稅人聯盟（會長金善澤）就ASTRO歌手兼演員 車銀優 被追繳約 200 億韓元稅款的爭議表示：「必須遵守無罪推定原則」，點名國稅廳是否存在資訊外洩行為而放任不管，恐構成瀆職。

節稅（稅務規劃）本就是納稅人的權利

作為國內唯一從事納稅人權益保護活動的稅務專業公民團體，納稅人聯盟於 29 日透過新聞稿指出：「節稅（稅務規劃）是納稅人的權利。」並說明：「節稅成功時被稱為『合法節稅』，失敗時則會被認定為『逃稅』，具有這樣的特性。美國聯邦最高法院曾判示，在法律允許的範圍內，納稅人為了減少或避免被課徵的稅金而行使的合法權利，絕對不構成問題。」



納稅人聯盟強調：「僅因被追繳稅款，就將其視為逃稅者並加以單方面譴責，是只從國家權力的角度看待稅金問題」，並重申應遵守無罪推定原則。

絕不能冤枉一名無辜之人

此外，聯盟也指出，若在尚未定案的情況下，便斷言車銀優母親名下的公司為「空殼公司」，同樣違反無罪推定原則，並表示：「在申訴與訴訟程序尚未結束前，若先行形成成見，恐將嚴重侵害納稅人權益。『寧可放過一百名罪犯，也不能冤枉一名無辜之人』，這是刑法的基本原則，必須被遵守。」



納稅人聯盟也提及，《國稅基本法》第 81 條之 13 規定：「不得將課稅資訊提供、洩漏給他人，或用於原本目的以外的用途。」並指出：「關於藝人稅務調查的相關資訊，若非稅務公務員洩漏課稅資訊，實際上難以對外報導。若國稅廳長未調查是否存在資訊外洩行為而放任不管，恐構成瀆職。」

僅因被追繳稅款，不等於應受到譴責

聯盟進一步表示：「『被追繳稅款＝應受譴責』的等式並不成立」，反而應該檢討的是「連專家都難以理解的稅法制度，以及未能事前充分說明的國稅廳」。他們指出，在稅金被課徵後，透過申訴或稅務訴訟而撤銷課稅、由納稅人勝訴的比例高達 30～40%，並批評：「僅因被追繳稅款，就將其視為逃稅者加以指責，是源於無知的名譽殺人。」



另一方面，據悉車銀優於去年上半年接受首爾地方國稅廳的稅務調查後，被通知需追繳約 200 億韓元的稅款。國稅廳傳出是針對其所屬經紀公司 Fantagio 是否透過與車銀優母親所設立的法人簽約，而適用較低稅率的法人課稅方式進行調查。

車銀優也於 26 日透過個人 SNS 表示：「對於最近發生的各種事件，讓許多人感到擔憂與失望，我深表歉意。」並補充：「日後我將誠實配合後續進行的所有稅務相關程序，並依照相關機關所做出的最終判斷，虛心接受結果，承擔相應的責任。」



