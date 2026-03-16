李帝勳拋震撼彈「今年戀愛、明年結婚」！42歲霸氣喊話：想上戀愛綜藝！網友：是在暗示什麼？

今年42歲的男星李帝勳，近日在綜藝節目《我家的熊孩子》中投下震撼彈，直接公開自己的年度目標就是「今年談戀愛，明年結婚」，超直球的發言瞬間引爆粉絲熱議，不少人敲碗猜測：「該不會已經有對象了吧？」

15日播出的SBS《我家的熊孩子》中，李帝勳與《模範的士》（模範計程車）搭檔金義聖、表藝珍、張赫鎮以及裴侑藍一起聚餐敘舊，大家聊起感情話題，當裴侑藍感嘆自己單身五年、擔心結不了婚時，李帝勳先是暖心安慰「你得快點找到另一半才行」，下一秒卻話鋒一轉，自爆「但其實哥也很急」，逗笑全場。

被問到是否有結婚念頭，李帝勳毫不猶豫拋出震撼宣言：「我的目標就是今年談戀愛、明年結婚！」此話一出，立刻引來裴侑藍吐槽：「你每次接受訪問都這樣說吧？」金義聖也在旁邊補槍：「這就跟每個職棒球隊都說目標是奪冠一樣的道理。」一來一往的鬥嘴讓現場笑聲不斷。



除了結婚大計，李帝勳也難得公開自己的戀愛史。他坦言自己屬於「直進型」，喜歡就會直接告白，甚至還當過「浪漫男主角」，自爆曾經準備99朵玫瑰先給對方，自己再拿著最後一朵現身，超老派的浪漫讓在場所有人驚呼連連。他也透露過去因為堅持「不跟同圈人交往」、不在工作場合談戀愛的原則，現在回想起來直呼後悔：「我當初為什麼要那樣浪費寶貴的時間？都是沒用的堅持。」



單身多年的他甚至動了想上戀愛節目的念頭。李帝勳開玩笑抱怨：「為什麼他們都不找我上節目啊？」裴侑藍立刻接話說朋友們曾提議做一檔「藝人換乘戀愛」，李帝勳聽完眼睛一亮，還不忘提起經典相親節目：「以前不是有個《愛情工作室》嗎？李碩薰哥也是靠那個節目找到好姻緣的，我們不能放棄希望！」超想談戀愛的真實心聲表露無遺。

李帝勳目前正忙於宣傳tvN經典劇《信號》的續作《第二個信號》，預計近期與觀眾見面。至於他的「今年戀愛、明年結婚」目標能否順利達成，粉絲們都在等著看。

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