金鍾國首度親口公開談「圈外嫩妻」相識過程：從妹妹變新娘的關鍵瞬間

韓國「能力者」金鍾國去年9月與圈外女友秘密結婚，由於夫妻倆保密到家，新娘身分引發外界瘋狂猜測，甚至傳出是「LA企業家」、「知名英語講師女兒」等。 近日他在綜藝節目中難得鬆口，透露兩人認識的關鍵轉折點，閃爆全場！

29日播出的KBS《屋塔房的問題兒們》300集特輯中，剛獲得KBS演藝大賞「大賞」的全炫茂直接提問大他一歲的「新郎」金鍾國：「哥原本是不婚主義，是因為遇到對的人才結婚，還是本來就有結婚念頭才遇到她？」



金鍾國坦言：「我一直覺得『必須結婚』，而且要以我理想中的方式結。」主持人金淑追問：「所以她是『那樣出現』的嗎？」他透露：「其實婚前就認識她了。」全炫茂立刻接話：「是『女性朋友』突然變成『女人』的感覺嗎？」金鍾國笑著認了：「原本當妹妹看待，但某個瞬間突然覺得——和這個人結婚的話，應該會很幸福吧！」

金鍾國的婚禮當時以「極密結婚」聞名，只邀請極少數藝人，雙方親友各約50人，總共僅百人到場，保密程度堪比藝人婚禮。



這段罕見的「曬妻發言」播出後，立刻引爆韓網熱議：「所以是朋友變情人！」、「能力者居然這麼浪漫」、「看來真的遇到真愛了」。 雖然妻子身分依舊未公開，但金鍾國首次透露的「心動瞬間」，已讓粉絲甜到。

