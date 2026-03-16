「涉嫌違反兵役法」宋旻浩延後首場審判，卻現身電影VIP試映會！韓網狂酸：完全不看眼色、厚臉皮

WINNER 成員宋旻浩因涉嫌服役不當被移送審判，但他近日卻現身電影VIP試映會，引發熱議。

據網路社群消息，本月13日，宋旻浩前往首爾 COEX Megabox 電影院，出席電影《方法演技》VIP試映會。當天他戴著帽子和口罩低調現身，據悉他與主演李東輝平時是好朋友，此行主要是為了給好友應援。雖然他沒有在照片牆等正式場合亮相，但不少網友認為，即使是以個人身份參加，也不太妥當。

原本宋旻浩的首場庭審預定在本月24日舉行，但他的律師團隊申請延後，現已改至下月21日進行。宋旻浩被指控自2023年3月起，以社會服務要員身分在首爾麻浦區公共設施服役期間，經常無故曠職、早退，甚至被指工作態度敷衍。當時YG娛樂解釋：「病假是延續服役前就開始的治療，其餘休假也都是依規定使用。」不過，與他同事的社會服務要員接連提出補充證詞，使事件持續擴大。



警方調查時，宋旻浩大致承認離開工作崗位等嫌疑。根據檢方公訴內容，他在整體服役期間約四分之一時間未正常上班，累計無故曠職102天，就連負責管理的監督人員A某也被指控知情卻放任不管。此事一出，也迅速在韓網引發討論。

宋旻浩仍現身活動的消息曝光後，網友反應相當激烈，韓國網友留言表示：「看到審判推遲一個月還去參加試映會，真的很無語，到現在還不剪頭髮是傳奇」、「審判爲什麼還要推遲」、「完全不看大眾眼色，真不像話」、「人際關係雖然沒有正確答案，但是邀請正在自我反省的公衆人物真的是互相幫助的事情嗎」、「WINNER 其他成員很可憐」、「爲什麼那麼厚臉皮」、「要重新去服役吧」、「用負面新聞來宣傳電影嗎」「真的不看眼色耶！那我也不看了」等，討論熱度持續發酵。



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