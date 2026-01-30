金惠奫自曝「同居4年0吵架」！手機存暱稱「我老婆」超閃

演員金惠奫日前在網路綜藝節目中，大方分享與她同住4年的大學同學兼室友、演員鄭智賢之間的特別緣分，兩人親密又可愛的互動曝光後，立刻成為熱門話題！

日前播出的《Salon Drip2》中，金惠奫與正在熱播的新劇《今天開始是人類》的搭檔羅門一同擔任嘉賓。 當主持人張度練提到曾出演《深夜怪談會》的演員鄭智賢時，金惠奫立刻開心介紹：「她是我非常要好的朋友，也是和我當了4年室友的大學同學！」她透露，當時鄭智賢突然傳了節目鏈接（連結）給她，她原本以為是恐怖特輯，沒想到一點開是好友本人出演，讓她驚喜不已。 金惠奫大讚好友的表現，她笑說：「一開始因為太熟了，看她演戲覺得超好笑，一直咯咯笑。 但後來劇情越來越不對勁，看到最後真的讓我起雞皮疙瘩，太厲害了！」



兩人的好感情更讓主持人驚訝。 當被問到「同住4年難道沒吵過架嗎？」，金惠奫斬釘截鐵地回答：「一次都沒有吵過！」她甜蜜分享兩人的相處模式：「這點真的很好。 她是我第一個也是最後一個室友。 如果今天心情不好，我們就會說『今天出去吧！』然後一起吃飯或外食。 如果我說『我心情不好，希望妳早點回來』，她也會早點回家。」彼此體諒的模樣令人羨慕。



最有趣的亮點是兩人手機裡對彼此的稱呼！金惠奫爆料：「我（把鄭智賢）存成『집사람』（家裡的人」，這個詞是韓語中非常傳統、帶有親切感的對配偶的稱呼，常用於年長男性向他人稱呼自己的妻子，相當於中文口語中向他人介紹或提及自己妻子時說「我老婆」。

主持人開玩笑問：「所以我是負責煮好飯等她回家的人嗎？」金惠奫接著笑說：「如果我在工作室說要寫作業，她就會問『那你什麼時候回來？』。 而她呢，把我存成『안사람』（內人），如果我在家，我也會問她『什麼時候回來？ 跟誰在一起？』。」



兩人宛如老夫老妻般互相照顧的關係，讓現場笑聲不斷，也讓觀眾直呼這份友情真的太甜蜜、太珍貴了！

