怨氣沖天！《神與律師事務所》柳演錫慘遭惡鬼附身，法庭暴走變身「混混律師」

由柳演錫、李絮主演的SBS新金土劇《神與律師事務所》上週末首播，立刻以黑馬之姿奪下同時段收視冠軍。劇情結合靈異、法庭與喜劇元素，柳演錫飾演的倒楣律師申二朗，不僅面試屢屢碰壁，好不容易開了事務所，竟發現自己是「見鬼體質」，還慘遭黑道鬼魂附身，在法庭上直接暴走，讓觀眾笑翻之餘也大呼精彩！

首集講述擁有法學名校背景的申二朗，卻在律師面試中屢戰屢敗，原來這一切都與他20年前身陷醜聞的法官父親有關。不甘心的他誓言要創立最強法律事務所，向那些看不起他的人復仇。沒想到，新辦公室就開在法院對面，卻意外發現這裡以前是「仙姑房」，從此陰陽眼大開。

他接到的第一個「客戶」，竟是找上門的冤鬼李康楓（許城泰 飾）。 這位曾經的黑道大哥在手術中意外身亡，申二朗查出並非單純的休克，而是主治醫師的醫療過失，卻被對方硬拗成心臟麻痺。申二朗決定幫寡婦對抗大型醫院，不料在調解過程中，主治醫師的辯護律師韓娜賢（李絮 飾）頻頻出招，不斷挖出李康楓的黑歷史試圖模糊焦點。看著妻女受辱，附身在申以朗身上的李康楓當場抓狂，直接「接管」申二朗的身體，對著對方律師一頓粗口猛轟，場面瞬間失控！清醒過來的申二朗發現自己竟然當眾被鬼附身，崩潰大喊：「能看到鬼的律師，我真的好討厭啊！」



第二集中，申二朗與李康楓的「人鬼聯手」迎來痛快結局。面對太白法務法人利用輿論抹黑李康楓的過去，申二朗決定追查關鍵證據——手術室的電子病歷（EMR）。 在得知主機被賣到二手家電行後，他立刻前往尋找，卻意外闖入黑幫的販毒據點。 同一時間，韓娜賢也假扮檢察官潛入蒐證，卻當場被圍剿。

眼看韓娜賢身陷危機，申二朗二話不說開車撞進倉庫救人，結果三人全被歹徒制伏。千鈞一髮之際，黑幫老大播放的暴力音樂觸發了李康楓的憤怒按鈕，二度附身！瞬間變身「混混律師」的申二朗，以華麗拳腳功夫撂倒整群黑幫，成功奪回硬碟。 雖然最後體力不支昏倒，但關鍵證據終於曝光，醫療過失的醫師遭羈押，從未嚐過敗績的韓娜賢，也在筆記本上首次寫下「輸」字。



案件結束後，申二朗讓李康楓附身與女兒最後道別，父女情深逼哭不少觀眾。 本以為終於送走冤魂，申二朗在事務所門口又是撒紅豆又是掛大蒜，鐵齒認定絕不可能再有鬼上門。 結果一回頭，竟看到一個雙腳懸空的女高中生冷冷問他：「大叔，你看得到我嗎？」畫面瞬間超毛，也預告下一個「偶像女鬼」的案件即將登場，收視率更一舉飆破11%，穩坐金土劇冠軍寶座。

此外，《神與律師事務所》逢星期五、六晚10點20分於 Viu 上線，香港觀眾記得收看喔！

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