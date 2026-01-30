车银优被追税、不该先被定罪！纳税人联盟力挺：「宁可放过一百名罪犯，也不能冤枉一名无辜之人」

韩国纳税人联盟（会长金善泽）就ASTRO歌手兼演员 车银优 被追缴约 200 亿韩元税款的争议表示：「必须遵守无罪推定原则」，点名国税厅是否存在资讯外泄行为而放任不管，恐构成渎职。

节税（税务规划）本就是纳税人的权利

作为国内唯一从事纳税人权益保护活动的税务专业公民团体，纳税人联盟於 29 日透过新闻稿指出：「节税（税务规划）是纳税人的权利。」并说明：「节税成功时被称为『合法节税』，失败时则会被认定为『逃税』，具有这样的特性。美国联邦最高法院曾判示，在法律允许的范围内，纳税人为了减少或避免被课徵的税金而行使的合法权利，绝对不构成问题。」



纳税人联盟强调：「仅因被追缴税款，就将其视为逃税者并加以单方面谴责，是只从国家权力的角度看待税金问题」，并重申应遵守无罪推定原则。

绝不能冤枉一名无辜之人

此外，联盟也指出，若在尚未定案的情况下，便断言车银优母亲名下的公司为「空壳公司」，同样违反无罪推定原则，并表示：「在申诉与诉讼程序尚未结束前，若先行形成成见，恐将严重侵害纳税人权益。『宁可放过一百名罪犯，也不能冤枉一名无辜之人』，这是刑法的基本原则，必须被遵守。」



纳税人联盟也提及，《国税基本法》第 81 条之 13 规定：「不得将课税资讯提供、泄漏给他人，或用於原本目的以外的用途。」并指出：「关於艺人税务调查的相关资讯，若非税务公务员泄漏课税资讯，实际上难以对外报导。若国税厅长未调查是否存在资讯外泄行为而放任不管，恐构成渎职。」

仅因被追缴税款，不等於应受到谴责

联盟进一步表示：「『被追缴税款＝应受谴责』的等式并不成立」，反而应该检讨的是「连专家都难以理解的税法制度，以及未能事前充分说明的国税厅」。他们指出，在税金被课徵后，透过申诉或税务诉讼而撤销课税、由纳税人胜诉的比例高达 30～40%，并批评：「仅因被追缴税款，就将其视为逃税者加以指责，是源於无知的名誉杀人。」



另一方面，据悉车银优於去年上半年接受首尔地方国税厅的税务调查后，被通知需追缴约 200 亿韩元的税款。国税厅传出是针对其所属经纪公司 Fantagio 是否透过与车银优母亲所设立的法人签约，而适用较低税率的法人课税方式进行调查。

车银优也於 26 日透过个人 SNS 表示：「对於最近发生的各种事件，让许多人感到担忧与失望，我深表歉意。」并补充：「日后我将诚实配合后续进行的所有税务相关程序，并依照相关机关所做出的最终判断，虚心接受结果，承担相应的责任。」



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

