申惠善Netflix力作《莎拉的真偽人生》百變登場！李浚赫再扮刑警全力追捕！裴宗玉、鄭進永等助陣

自2017年《秘密森林》播出後，申惠善及李浚赫時隔八年再合作《莎拉的真偽人生》（The Art of Sarah，原名Lady Doir），這次立場大有轉變，申惠善變身反派女主角，李浚赫演刑警全力追查。

《莎拉的真偽人生》為Netflix驚悚懸疑之作，講述追求奢侈品牌、上流生活的「金莎拉」，和發現她身分有詐、追捕他的刑警「朴武京」，兩人的故事。導演為《人性課外課》（人文教育 101）、《以吾之名》金鎮民執導，編劇為新人秋松延（추송연音譯）。



「如果無法分辨真假，那還能看作是假的嗎？」申惠善即飾演「莎拉金」，是全球前0.1%奢侈品牌「蓓朵奧」亞洲區分公司CEO，人人都知道她這號人物，卻沒有人真正了解她。從預告片便可見申惠善相當百變，她究竟是誰？



「在我眼前的你是誰？」李浚赫繼《365：逆轉命運的1年》再演刑警，預告中，他調查起一樁無名屍案件，疑似是仇殺，死者是金莎拉？但屍體找無任何身分證明，也找不到任何「金莎拉」的身分資訊：根本沒有「金莎拉」這個人。究竟是怎麼回事？



▼正式預告片



預告還可見朴寶京、鄭進永、裴宗玉、鄭多彬、金載源、申炫承（又譯申泫勝，僅聲音，應演出朴武京同組刑警）助陣演出，其中朴寶京和李浚赫還是繼《我的完美秘書》後，短時間內再合作，相當有緣分。



《莎拉的真偽人生》將在2月13日於Netflix全球首播，觀眾都非常期待申惠善一次的突破性演出。

