《王命之徒》片名差點出大事！導演揭幕後祕辛：朴志訓+李浚赫被當BL劇！急喊：看到他就該安心了！

電影《王命之徒》（韓語：《왕과 사는 남자》/《与王生活的男人》），票房一路狂飆，眼看就要成為2026年第一部「千萬電影」！導演張恆俊最近上節目暢談幕後祕辛，竟意外爆料，原來這部片名從企劃階段就差點「出事」？

張恆俊日前現身SBS廣播節目《裴晟載的TEN》，與製作公司BA娛樂代表張元錫一同受訪。聊到影迷最關心的「片名與票房關聯性」，張代表直言：「絕對有密切關係！而且我們真的想破頭，找不到比這個更好的片名了。」



話鋒一轉，張恆俊突然笑說：「其實企劃階段，很多人誤會這是一部BL（男男戀）作品！」他解釋，畢竟片名叫《与王生活的男人》，再加上主演是朴志訓與李浚赫，確實容易引人遐想。但他幽默補刀：「不過後來想想，有柳海真在，應該就不會是BL了吧！」一句話讓全場笑翻，也間接替這部刻劃君臣情誼的史劇「驗明正身」。



《王命之徒》講述1457年，村長嚴興道（柳海真 飾）為振興村莊，自願前往流配地陪伴被廢位的少年君王端宗（朴志訓 飾），兩人在困境中相互扶持的動人故事。截至4日為止，累積觀影人次已衝破959萬大關，距離千萬寶座僅一步之遙！

一旦達標，不僅是繼《犯罪都市4》後，時隔近兩年再度有韓國電影闖關成功，更是繼《王的男人》、《光海，成為王的男人》、《鳴梁海战》之後，第4部寫下千萬票房佳績的古裝史劇！劇組也透露，正在協調演員們的檔期，準備推出驚喜活動回饋粉絲，引爆影迷期待！

