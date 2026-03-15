【K社韓國小百科】終結「生理期貧窮」！韓國砸30億推免費衛生棉，女性不分年齡都能領

韓國的生理期貧窮問題有解了！韓國「性別平等家庭部」10日宣佈將首度推動「公共生理期用品示範計劃」，要在全國公共場所廣設免費衛生棉販賣機，讓所有女性不管有錢沒錢，都能告別每個月的「紅色煩惱」。

過去韓國的衛生棉補助政策，主要鎖定9到24歲的低收入戶青少年，每個月只給1.4萬韓元（約302元新台幣）的補助金。 但這點錢在物價高漲的韓國，常常連買一個月份的衛生棉都不夠用。 這次新政策堪稱「大升級」，將直接在公共設施免費提供衛生棉，而且不限身分、不限年齡，任何人隨時有需要都能取用。

性平部長元敏京（音譯）在國務會議上表示，將選定10個不同類型的地區進行示範計劃，包括居民中心、保健所、家庭中心等公共設施，如果是在偏鄉農漁村，還會貼心考慮到交通問題，連村莊會館都會擺放。 政府今年先砸30億韓元試辦，明年再根據成效擴大實施。



其實這個政策的幕後推手，正是韓國總統李在明。 他先前曾公開痛批韓國衛生棉價格貴得離譜，比其他國家還誇張，當時就引發熱烈討論。 果然總統一開口，業者立刻動起來，不僅降價還推出「100韓元衛生棉」等超實惠商品，讓不少女性感到省錢。不過李在明總統也在會議上提出另一個擔憂：「價格問題好像解決了，但現在民眾又開始擔心安全性的問題。」對此，食品醫藥品安全處處長吳裕耕掛保證說，所有衛生棉都是用同一套嚴格標準檢驗，從1月底開始已經有7款平價衛生棉申請審查，都在加速處理中，要大家放心使用。

這項政策被視為韓國邁向「生理正義」的重要一步，未來能不能真正做到「月月免驚」，全韓女性都在看。

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