時隔8年再合體！申惠善、李浚赫主演 Netflix 犯罪懸疑劇《莎拉的真偽人生》前導預告釋出，金莎拉多重面貌曝光

由申惠善和李浚赫主演的 Netflix 犯罪懸疑劇《莎拉的真偽人生》確定在2月13日公開！前導預告看起來超精彩啊～
《莎拉的真偽人生》講述一個即使是假的，也想成為名品的女人「金莎拉」與追蹤她慾望的男人「朴武京」之間的故事。這也是申惠善和李浚赫自《秘密森林》之後，時隔八年再度合作，讓許多劇迷都相當期待！
劇中，申惠善飾演高級時尚品牌亞洲區總代表「金莎拉」，在上流社會中擁有一定知名度，卻始終背景成謎；李浚赫則飾演首爾地方警察廳重案組刑警「朴武京」，個性執著、觀察力敏銳，負責調查一樁與金莎拉有關的命案。公開的海報中，一具以包包遮住臉、渾身是血的女性屍體，以及坐在屍體旁的刑警朴武京形成強烈對比，畫面一曝光便成功吸引目光。
前導預告展現金莎拉的多重面貌。劇情由一具臉部塌陷、在下水道中被發現的屍體展開，朴武京循著屍體腳踝的刺青及線索追查，確認死者正是「金莎拉」。隨著「查不到任何身分紀錄，沒有『金莎拉』這個人」的提示響起，朴武京全面追查這名身分成謎的女子，揭開她的秘密。另一方面，流著眼淚、低聲自問「究竟從哪裡開始出了錯」的金莎拉畫面交錯出現，讓觀眾一時難辨真偽。
一邊是沉浸名牌購物、過奢華生活的金莎拉；另一邊，則是穿破舊衣物、拚命工作、甚至吃客人留下食物的她。極端反差的形象交錯呈現，更加深「哪一個才是真正的金莎拉？」的疑問。她那句意味深長的台詞——「如果連真假都分不清，還能算是假的嗎？」——也為這個被謊言層層包裹的人生增添神秘感，令人好奇故事將如何展開。
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告相關新聞