金南佶吐槽粉絲「安可還沒喊完就跑」！6小時見面會變馬拉松，觀眾崩潰：以為完場竟還有「第三部」？

演藝圈著名的「嘮叨大王」金南佶，近期在劉在錫網綜《藉口罷了》分享見面會的幕後趣事，不僅引來好友朱智勛吐槽，網友們的「受害者證言」更是讓全場笑翻！

是見面會還是馬拉松？ 朱智勛補刀：躺在床上腰都會痛！

金南佶每年 12 月都會舉辦招牌慈善公演《宇宙最強秀》，去年演出時間竟長達驚人的 5 小時 40 分鐘！今年 3 月他計劃再次舉辦個人見面會，朱智勛忍不住發問：「才過不到 4 個月，有什麼好聊的呢？」金南佶則興致勃勃地列出清單：「要聊新作品、聊父母，還要聊家裡的小貓⋯⋯」

朱智勛爆料金南佶一場見面會要唱20首歌，金南佶認真地否認：「現在唱不到那麼多了，這次只有16首。」當劉在錫建議見面會以 2.5 小時為最佳時長時，金南佶也展現了細心的一面，表示自己演前都會去親自確認座位的舒適度。 沒想到朱智勛隨即補刀：「哥，6 小時的話，就算躺在床上也會腰痛吧！」



「布幕還沒降完就開跑！」目睹粉絲集體撤退超受傷

金南佶在節目中委屈地回憶，某次演出說了結束後粉絲一直喊安可，但因超時被場地方催促，只好忍痛砍掉最後 6 首歌準備致歉。 正當他滿懷感傷地看向觀眾席時，竟發現布幕還沒完全放下來，已有大批粉絲背起背包「用跑的」衝出會場XD

金南佶激動直呼：「我真的太受傷了！一看時間，已經11點半了。」眾人連忙安慰，表示粉絲是為了趕末班車、準備隔天上班，才不得不開啟「逃跑模式」。



受害者證言：屁股快碎了！

影片公開後立即引發韓網熱烈討論：「11點半還沒走已經是真愛了」、「乾脆從早上開始吧」、「6小時不吃不喝一直講嗎？ 天吶」。

更有曾參與現場的網友現身留言：「我的屁股和腰都痛到快碎了，話根本講不完⋯一切就像一場混亂的夢」、「原定時間120分鐘，結果南佶哥講了4小時。 好不容易講完結尾感言，他竟然大喊：『第二部結束！現在第三部正式開始！！』然後音樂直接下，我當場癱坐在椅子上。」



雖然金南佶的熱情讓粉絲體力透支，但也足見他想與大家分享生活點滴的真誠與暖心。 外界現在最擔心的（或最期待的），就是即將到來的 3 月見面會，究竟會創下什麼樣的時間紀錄XD

相關對話從44分25秒開始：



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