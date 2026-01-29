《花遊記》「悟空和八戒」李昇基&李洪基來台開雙人演唱會！去年合唱〈Drowning〉引話題

27日有消息，李昇基和FTISLAND主唱李洪基，兩人將合體來台灣開演唱會，到目前為止的消息是，這是連韓國都沒有的限定雙人演唱會。

據主辦單位「SYL TW」消息，演唱會舉行於高雄流行音樂中心，命名「2026 OURS LIVE CONCERT【MIRACLE】IN KAOHSIUNG」，兩人從戲劇友情走向舞台和體，抒情派和搖滾樂主唱將交會「成就一場奇蹟舞台」，「奇蹟不再只是夢想傳說，而是即將實現的現場」。舉行日期為4月4日，2月6日下午便開始售票。



李昇基和李洪基2017年因戲劇《花遊記》（和遊記）結緣，一個演孫悟空，一個演豬八戒，當時劇情趣味改編經典文學《西遊記》，再加上有車勝元演牛魔王，一個一個像是本色演出，頗有話題。兩人結交友誼後，音樂上也會互相交流，去年5月在《不朽的名曲》「Oh My Star」篇首度公開兩人都是「全州李氏」可說是同個家族，還接連演出合作舞台WOODZ的逆襲名曲〈Drowning〉、棒球界熱血名曲柳政錫的〈疾風街道〉，在節目裡拿冠軍之外，網路上反響也相當好。

沒想到，這個組合觀眾還能繼續看到，尤其是台灣觀眾能親耳、親眼見到！喜愛的觀眾、粉絲可別錯過了！順帶一提，去年11月兩人也曾和張根碩於《我家的熊孩子》曬情誼，香港觀眾可於Viu《我家的熊孩子(2025)》第471集收看。

