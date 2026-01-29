申惠善Netflix力作《莎拉的真伪人生》百变登场！李浚赫再扮刑警全力追捕！裴宗玉、郑进永等助阵

【内含最新正式中字预告片、男女主角海报及介绍】

自2017年《秘密森林》播出后，申惠善及李浚赫时隔八年再合作《莎拉的真伪人生》（The Art of Sarah，原名Lady Doir），这次立场大有转变，申惠善变身反派女主角，李浚赫演刑警全力追查。

《莎拉的真伪人生》为Netflix惊悚悬疑之作，讲述追求奢侈品牌、上流生活的「金莎拉」，和发现她身分有诈、追捕他的刑警「朴武京」，两人的故事。导演为《人性课外课》（人文教育 101）、《以吾之名》金镇民执导，编剧为新人秋松延（추송연音译）。



「如果无法分辨真假，那还能看作是假的吗？」申惠善即饰演「莎拉金」，是全球前0.1%奢侈品牌「蓓朵奥」亚洲区分公司CEO，人人都知道她这号人物，却没有人真正了解她。从预告片便可见申惠善相当百变，她究竟是谁？



「在我眼前的你是谁？」李浚赫继《365：逆转命运的1年》再演刑警，预告中，他调查起一桩无名尸案件，疑似是仇杀，死者是金莎拉？但尸体找无任何身分证明，也找不到任何「金莎拉」的身分资讯：根本没有「金莎拉」这个人。究竟是怎么回事？



▼正式预告片



预告还可见朴宝京、郑进永、裴宗玉、郑多彬、金载源、申炫承（又译申泫胜，仅声音，应演出朴武京同组刑警）助阵演出，其中朴宝京和李浚赫还是继《我的完美秘书》后，短时间内再合作，相当有缘分。



《莎拉的真伪人生》将在2月13日於Netflix全球首播，观众都非常期待申惠善一次的突破性演出。

