[推薦]誰的眼神比她們更殺！《末路雙嬌》看韓韶禧＋全鐘瑞一無所有放手一搏！

即將於明日上映的《末路雙嬌》由韓韶禧與全鐘瑞共同擔綱主演，兩位女主角不約而同都有著超殺的眼神，從片頭一開始兩人慢動作的走在長廊上，就展現出她們勝利後的氣勢。

《末路雙嬌》劇情描述一位女子美善（韓韶禧飾）白天經營花店，晚間靠著天生美貌變身酒吧陪酒女王，不出場但荷包賺飽飽，和美善情同姊妹的道敬（全鐘瑞飾）則較為男性化，負責開車接送美善以及運送一些見不得光的藥品。兩人為了脫離這樣的地下生活而努力儲蓄，但沒想到才剛買房產就遭到詐騙，積蓄一夕歸零，讓兩人對老闆（金聖喆飾）的財產動了邪念，進行一場要命的爭奪追擊戰。



劇情整體相當明確，也沒有過多的人物出現，不過有個關鍵點卻讓劇情走向整體改觀。原本受到詐騙而生活落入谷底的兩人，不經意聽見了老闆埋藏財產的地點，也得知了老闆賭盤的秘密，甚至得知老闆就是讓她們受到詐騙的幕後推手，甚至受害者還有更多同行姊妹們。事件於是從解決自己的債務與生活問題，升格成為所有受害者報仇的一個行動。



本片沒有複雜的人物關係，也沒有勾心鬥角的心理戰或是圈套，劇情的陳述相當直觀易懂，兩位主角的情感表現也如同角色設定一樣直白。片中以韓韶禧的情感表現較為多元，她過著白天晚上不一樣的雙面生活，夢想脫離酒店的控制，接著發現自己被詐騙決定先發制人，計畫也許算是成功，卻面臨失去母親的痛苦，最終她以手上的籌碼逼老闆認輸，復仇成功。



而全鐘瑞天生眼神就帶有放蕩不羈的魅力，演出這角色「道敬」正是不受約束我行我素的人，真的再適合不過了，而片中她因表現強硬，總是壓抑著情感，只在沒人看見的地方偷偷落淚，她也是兩人之中遇到事情衝第一的那個，狠勁十足，相當貼近角色的設定，應該沒有其他人比她更適合。



《末路雙嬌》為了生存下去只好鋌而走險的韓韶禧以及全鐘瑞，到頭來竟成了實現群體正義的女超人。《末路雙嬌》1月30日即將於全台正式上映，大家可以到戲院體會兩位女主角的不凡氣場。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞