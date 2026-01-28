帥氣神父又一人！李浚赫將演出靈異題材新劇《覺醒》，首披司祭服！

李浚赫這下不能當「「黑巧克力惡魔」了，只能繼續當「牛奶香草天使」惹♥

‎〈李浚赫拒當「牛奶香草天使」！請台灣媒體正名「黑巧克力惡魔」！韓網才不甩XDD〉‎

韓國電視台SBS今（28）日宣布，李浚赫確定演出預定2027年將播出的新戲《覺醒》。



《覺醒》劇情講述，成為了惡靈遊樂場的入學考試地獄之中，一位驅魔司祭為了拯救孩子們，賭上了靈魂的神祕驅魔劇。李浚赫將飾演「聖靈高中」中新任的指導神父「安東尼奧」，身為聖座（天主教最高中央管理機構，今位於梵蒂岡）教義部任命的驅魔司祭，他一直走在對抗惡靈、屢戰屢勝的求道者路上。「安東尼奧」為了調查惡靈被派遣至學校，遭遇一連串弔詭事件，追查起讓孩子們捲入死亡競賽的幕後黑手。



2027년, 구마 사제로 돌아온

이준혁의 첫 오컬트 드라마가 온다!



악령의 놀이터가 된 입시 지옥에서

구마 사제 ‘안토니오'가 아이들을 구하기 위해

영혼을 걸고 뛰어드는 오컬트 엑소시즘 드라마



SBS 새 드라마 <각성>

☞ 2027년 방영 예정#SBS새드라마 #각성#오컬트 #엑소시즘 #오컬트드라마… pic.twitter.com/Jxc0gQXbgE — SBSNOW (@SBSNOW) January 28, 2026

《覺醒》是SBS繼2023年《惡鬼》後，睽違至少3年再推出超自然題材之作，當時《惡鬼》恐怖程度與反思內容成功創下話題，收視突破12%，SBS再推出《覺醒》馬上成為熱門話題。SBS也很罕見地，在一年之初便宣告隔年要推出的新戲，一併公布男主角人選，顯然是重磅之作。另外，《覺醒》也確定由《7人的復活》導演吳俊赫執導，和男主角雙雙叫「준혁」，不曉得會不會在片場鬧什麼笑話呢？

而韓劇史上不少驅魔之作，《黑祭司》姜棟元、《熱血司祭》金南佶、《驅魔使者》朴敘俊、《客：The Guest》金材昱、《Island》車銀優……等等男演員扮演祭司，帥氣程度簡直可以組「司祭男團」，看來很快要加入新成員李浚赫了！

‎〈韓演藝圈「三大司祭」再添一位！車銀優新劇《Island》戴耳環+耳機超有型，網：「惡魔都會被迷惑」〉

李浚赫去年演出SBS《我的完美秘書》再創事業高峰，SBS如此「超前」宣傳，想必對於雙方的合作非常有信心，亦是眾所矚目話題。順帶一提，李浚赫和申惠善主演的《莎拉的真偽人生》近日也即將在Netflix與大家見面。



